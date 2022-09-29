Возле Запорожской АЭС произошел очередной взрыв, но пожара на энергоблоке не было – "Энергоатом"

"В Telegram-каналах распространяется недостоверная информация о пожаре на втором энергоблоке ЗАЭС. Официально информируем, что это не соответствует действительности. По состоянию на 15.40 29 сентября 2022 года на энергоблоках Запорожской АЭС не зафиксированы пожары и возгорания", – говорится в сообщении.

В компании озвучили версию, откуда могла появиться упомянутая недостоверная информация.

"Периметр вокруг ЗАЭС заминирован находящимися на станции российскими военными. Уже было шесть случаев, когда эти мины взрывались из-за диких кабанов, собак, лис. Сегодня на периметре произошел очередной взрыв – на линии подачи напряжения на азотно-кислородную станцию от энергоблока №6", – объяснили в "Энергоатоме".

По данным энергокомпании, в результате взрыва "линию повредило, из-за скачка напряжения произошло короткое замыкание одного из трансформаторов напряжения на энергоблоке №6 с незначительным задымлением".

"Из соображений безопасности вызвали пожарный расчет, но задействовать его не пришлось, поскольку в этом не было необходимости", – подчеркнули в компании.

Ее представители считают, что "сейчас наибольшую опасность представляет заминированный рашистами периметр станции, подходы и подъезды к ней".

"Гарантировать полную безопасность ЗАЭС и территории вокруг нее можно только одним способом – созданием зоны безопасности, деоккупацией станции и возвращением ее под контроль государства Украина", – заявили в "Энергоатоме".

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