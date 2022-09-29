Возле Запорожской АЭС произошел очередной взрыв, но пожара на энергоблоке не было – "Энергоатом"

"В Telegram-каналах распространяется недостоверная информация о пожаре на втором энергоблоке ЗАЭС. Официально информируем, что это не соответствует действительности. По состоянию на 15.40 29 сентября 2022 года на энергоблоках Запорожской АЭС не зафиксированы пожары и возгорания", – говорится в сообщении.
В компании озвучили версию, откуда могла появиться упомянутая недостоверная информация.
"Периметр вокруг ЗАЭС заминирован находящимися на станции российскими военными. Уже было шесть случаев, когда эти мины взрывались из-за диких кабанов, собак, лис. Сегодня на периметре произошел очередной взрыв – на линии подачи напряжения на азотно-кислородную станцию от энергоблока №6", – объяснили в "Энергоатоме".
По данным энергокомпании, в результате взрыва "линию повредило, из-за скачка напряжения произошло короткое замыкание одного из трансформаторов напряжения на энергоблоке №6 с незначительным задымлением".
"Из соображений безопасности вызвали пожарный расчет, но задействовать его не пришлось, поскольку в этом не было необходимости", – подчеркнули в компании.
Ее представители считают, что "сейчас наибольшую опасность представляет заминированный рашистами периметр станции, подходы и подъезды к ней".
"Гарантировать полную безопасность ЗАЭС и территории вокруг нее можно только одним способом – созданием зоны безопасности, деоккупацией станции и возвращением ее под контроль государства Украина", – заявили в "Энергоатоме".
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В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем.
По словам главы "Энергоатома" Петра Котина, персоналу Запорожской АЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".
С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.
Российские войска размещали на ЗАЭС, в том числе в машинном зале одного из реакторов, военную технику.
1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек, двое сотрудников миссии остались на станции после отъезда делегации. 6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.
11 сентября "Энергоатом" сообщил, что на Запорожской атомной электростанции полностью отключили последний рабочий энергоблок, его переведут в холодный режим. 12 сентября Гросси заявил, что на Запорожской атомной электростанции сохраняется опасность аварии даже в режиме холодного отключения.