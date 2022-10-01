Зеленский об ударе по Запорожью: Это сделали нелюди. Они будут отвечать. Перед законом и перед людьми

"Враг начал этот день с сознательного и абсолютно просчитанного убийства украинцев в Запорожье. Ракетный удар по гражданской автоколонне. По состоянию на данное время 30 погибших. Почти 100 раненых и травмированных", – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что российские военные знали, куда попадут их ракеты.
"Это сделали нелюди. От первого до последнего – от того, кто отдал этот приказ, и до всех, кто этот приказ выполнил. Они будут отвечать. Обязательно. Перед законом и перед людьми", – пообещал президент.
Он также отметил, что сегодня в Москве состоялся "какой-то очередной фарс".
"Что-то там отмечали. Что-то там скандировали. Пели на площади. Говорили о Запорожье... Когда сами же в Запорожье устроили такое. Нелюди. Вечная память всем погибшим от российских терактов!" – сказал президент.
Глава государства подчеркнул, что украинцы уверены в своей победе.
"Именно поэтому мы перехватили инициативу в войне. Именно поэтому мы достигаем ощутимых результатов на поле битвы... Мы остаемся людьми и получаем поддержку от людей – от всех людей мира. От каждого и каждой, кто испытывает боль, когда узнает о сознательном убийстве ни в чем не повинных людей", – отметил он.
Контекст:
Утром 30 сентября россияне ударили ракетами по гуманитарной колонне на окраине Запорожья, где собирался транспорт для выезда на оккупированную территорию Украины.
По данным Офиса президента, Россия выпустила 16 ракет С-300. В полиции сообщили, что ракеты были модернизированы, их радиус взрывной волны намного больше, чем у обычных.
По последним данным, в результате удара погибли 30 человек, в том числе дети 11 и 14 лет. Ранены 88 человек (среди них гражданские и полицейские), ранение получила трехлетняя девочка.
Выезд на временно оккупированную территорию через Запорожье приостановлен на неопределенный срок.
Запорожская ОВА объявила 1 октября днем траура в Запорожье и области.