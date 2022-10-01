Зеленский об ударе по Запорожью: Это сделали нелюди. Они будут отвечать. Перед законом и перед людьми

Зеленский: В Москве сегодня состоялся очередной фарс. Говорили о Запорожье. Когда сами в Запорожье устроили такое. Нелюди Фото: president.gov.ua

"Враг начал этот день с сознательного и абсолютно просчитанного убийства украинцев в Запорожье. Ракетный удар по гражданской автоколонне. По состоянию на данное время 30 погибших. Почти 100 раненых и травмированных", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что российские военные знали, куда попадут их ракеты.

"Это сделали нелюди. От первого до последнего – от того, кто отдал этот приказ, и до всех, кто этот приказ выполнил. Они будут отвечать. Обязательно. Перед законом и перед людьми", – пообещал президент.

Он также отметил, что сегодня в Москве состоялся "какой-то очередной фарс".

"Что-то там отмечали. Что-то там скандировали. Пели на площади. Говорили о Запорожье... Когда сами же в Запорожье устроили такое. Нелюди. Вечная память всем погибшим от российских терактов!" – сказал президент. Глава государства подчеркнул, что украинцы уверены в своей победе. "Именно поэтому мы перехватили инициативу в войне. Именно поэтому мы достигаем ощутимых результатов на поле битвы... Мы остаемся людьми и получаем поддержку от людей – от всех людей мира. От каждого и каждой, кто испытывает боль, когда узнает о сознательном убийстве ни в чем не повинных людей", – отметил он.