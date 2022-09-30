По гуманитарной колонне в Запорожье оккупанты выпустили 16 ракет С-300. Офис президента показал видео с места атаки

Обстрел произошел около 7.00, в результате 23 человека погибли, 28 были ранены.
По данным Тимошенко, удары были нанесены по району авторынка, а также по месту, где собирался транспорт и люди для выезда и въезда на оккупированную территорию Украины.
"Там стояла колонна машин с гражданскими, следовавшими за своими родственниками на временно оккупированную территорию", – написал он.
Позже замглавы ОП опубликовал видео с места трагедии.
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но периодически бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.
Так, ночью и утром 19 сентября оккупанты нанесли два ракетных удара по Запорожью ракетами комплекса С-300. В ночь на 21 сентября ракетному удару российских войск подвергся очередной объект инфраструктуры в областном центре. Вечером 22 сентября оккупанты выпустили по Запорожью около 10 ракет.
По данным президента Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.