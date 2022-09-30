По гуманитарной колонне в Запорожье оккупанты выпустили 16 ракет С-300. Офис президента показал видео с места атаки

Обстрел произошел около 7.00, в результате 23 человека погибли, 28 были ранены.

По данным Тимошенко, удары были нанесены по району авторынка, а также по месту, где собирался транспорт и люди для выезда и въезда на оккупированную территорию Украины.

"Там стояла колонна машин с гражданскими, следовавшими за своими родственниками на временно оккупированную территорию", – написал он.

Позже замглавы ОП опубликовал видео с места трагедии.