Удар по эвакуационной колонне в Запорожье: 23 погибших и 28 раненых

Ранее он рассказал, что люди стояли в очереди на выезд на временно оккупированную территорию, чтобы забрать родственников и отвезти помощь.

"В настоящее время известно о 23 погибших и 28 раненых. Все гражданские люди, наши земляки", – написал Старух.