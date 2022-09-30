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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Удар по эвакуационной колонне в Запорожье: 23 погибших и 28 раненых

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Все погибшие гражданские жители
Все погибшие – гражданские жители
Фото: Олександр Старух / Telegram

В результате утренней атаки на гуманитарную колонну на выезде из Запорожья, предварительно, 23 человека погибли и 28 ранены. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.

Ранее он рассказал, что люди стояли в очереди на выезд на временно оккупированную территорию, чтобы забрать родственников и отвезти помощь.

"В настоящее время известно о 23 погибших и 28 раненых. Все гражданские люди, наши земляки", – написал Старух.

Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай сообщил в Telegram, что в колонне планировался выезд 34 автомобилей с жителями Луганской области.

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской областиОбластной центр россияне захватить не смогли, но периодически бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.

Так, ночью и утром 19 сентября оккупанты нанесли два ракетных удара по Запорожью ракетами комплекса С-300. В ночь на 21 сентября ракетному удару российских войск подвергся очередной объект инфраструктуры в областном центре. Вечером 22 сентября оккупанты выпустили по Запорожью около 10 ракет

По данным президента Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Часть из них сбивает ПВО.

Теги: Запорожская область, эвакуация, раненые, жертвы, Запорожская ОГА, обстрелы, война России против Украины, Александр Старух
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