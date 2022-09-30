Оккупанты ударили ракетами по гуманитарной колонне в Запорожье, есть жертвы – ОВА

По его словам, люди стояли в очереди на выезд на временно оккупированную территорию, чтобы забрать своих родственников и отвезти помощь.
"Есть гибели и раненые. На месте сейчас работают спасатели, медики, все службы", – написал Старух.
Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай сообщил в Telegram, что в колонне планировался выезд 34 автомобилей с жителями Луганской области.
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но периодически бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.
Так, ночью и утром 19 сентября оккупанты нанесли два ракетных удара по Запорожью ракетами комплекса С-300. В ночь на 21 сентября ракетному удару российских войск подвергся очередной объект инфраструктуры в областном центре. Вечером 22 сентября оккупанты выпустили по Запорожью около 10 ракет.
По данным президента Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Часть из них сбивает ПВО.