Оккупанты ударили ракетами по гуманитарной колонне в Запорожье, есть жертвы – ОВА

По информации ОВА, есть погибшие и раненые Фото: ЗАПОРІЖЖЯ.ІНФО / Telegram

По его словам, люди стояли в очереди на выезд на временно оккупированную территорию, чтобы забрать своих родственников и отвезти помощь.

"Есть гибели и раненые. На месте сейчас работают спасатели, медики, все службы", – написал Старух.

Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай сообщил в Telegram, что в колонне планировался выезд 34 автомобилей с жителями Луганской области.