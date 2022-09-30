Ракетный удар в Запорожье нанесен модернизированными С-300, с большим радиусом взрывной волны – полиция

Российские военные намеренно били в место, где много людей, уверены в полиции Фото: Ігор Клименко / Facebook

Он отметил, что полиция и СБУ документируют очередное военное преступление России и собирают доказательства.

"На данный момент известно, что россияне били по людям модернизированными ракетами С-300. Воронки от этих модифицированных ракет не так глубоки, но радиус взрывной волны намного больше. Соответственно, большая зона и сила поражения людей…" – написал Клименко.

Российские военные знали, что в этом месте всегда много людей, особенно утром, и намеренно попали именно сюда, подчеркнул глава Нацполиции.

"Это целенаправленное массовое убийство", – написал он.