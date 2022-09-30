Ракетный удар в Запорожье нанесен модернизированными С-300, с большим радиусом взрывной волны – полиция

Он отметил, что полиция и СБУ документируют очередное военное преступление России и собирают доказательства.
"На данный момент известно, что россияне били по людям модернизированными ракетами С-300. Воронки от этих модифицированных ракет не так глубоки, но радиус взрывной волны намного больше. Соответственно, большая зона и сила поражения людей…" – написал Клименко.
Российские военные знали, что в этом месте всегда много людей, особенно утром, и намеренно попали именно сюда, подчеркнул глава Нацполиции.
"Это целенаправленное массовое убийство", – написал он.
Утром 30 сентября Россия выпустила 16 ракет С-300 по гуманитарной колонне на окраине Запорожья, сообщили в Офисе президента Украины. Там собирался транспорт для выезда на оккупированную территорию Украины – люди ехали за родственниками.
По последним данным, в результате удара погибли 30 человек, в том числе сестра и брат 11 и 14 лет. Ранены 88 человек (среди них гражданские и полицейские), ранение получила трехлетняя девочка.
Выезд на временно оккупированную территорию через Запорожье приостановлен на неопределенный срок.
Запорожская ОВА объявила 1 октября днем траура в Запорожье и области.