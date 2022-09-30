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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ракетный удар в Запорожье нанесен модернизированными С-300, с большим радиусом взрывной волны – полиция

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Российские военные намеренно били в место, где много людей, уверены в полиции
Российские военные намеренно били в место, где много людей, уверены в полиции
Фото: Ігор Клименко / Facebook

Оккупанты нанесли ракетный удар по гражданской колонне на окраине Запорожья утром 30 сентября модернизированными ракетами С-300, сообщил в Facebook глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

Он отметил, что полиция и СБУ документируют очередное военное преступление России и собирают доказательства.

"На данный момент известно, что россияне били по людям модернизированными ракетами С-300. Воронки от этих модифицированных ракет не так глубоки, но радиус взрывной волны намного больше. Соответственно, большая зона и сила поражения людей…" – написал Клименко.

Российские военные знали, что в этом месте всегда много людей, особенно утром, и намеренно попали именно сюда, подчеркнул глава Нацполиции.

"Это целенаправленное массовое убийство", – написал он. 

https://www.facebook.com/iklymenko.fb/posts/pfbid0v3ai3FCCShCZyKTQiHxVVFWNLhKnsoTE4AKmFsUf1Df23feAjeGh6jfi5NaKjmp8l

Контекст:

Утром 30 сентября Россия выпустила 16 ракет С-300 по гуманитарной колонне на окраине Запорожья, сообщили в Офисе президента Украины. Там собирался транспорт для выезда на оккупированную территорию Украины – люди ехали за родственниками.

По последним данным, в результате удара погибли 30 человек, в том числе сестра и брат 11 и 14 лет. Ранены 88 человек (среди них гражданские и полицейские), ранение получила трехлетняя девочка. 

Выезд на временно оккупированную территорию через Запорожье приостановлен на неопределенный срок

Запорожская ОВА объявила 1 октября днем траура в Запорожье и области.

Теги: Запорожье, Запорожская область, война России против Украины, ракеты, С-300, Нацполиция, Игорь Клименко
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