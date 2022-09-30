ГОРДОН
 
 
События

Россия нанесла ракетный удар по гуманитарной колонне в Запорожье, погибли не менее 25 человек. Фоторепортаж

Сегодня 15.34
Утром 30 сентября российские оккупанты обстреляли гуманитарную колонну из гражданских, которые находились на окраине Запорожья. В результате, по данным офиса генпрокурора Украины, 25 человек погибли, около 50 получили ранения. Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что по колонне оккупанты выпустили 16 ракет С-300. Фото с места происшествия опубликовали Госслужба по чрезвычайным ситуациям, МВД и агентство ЕРА.
Теги: Запорожье, убийство, война, вторжение, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, погибшие, ранение, российские оккупанты
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Жданов: Уверен, в случае попытки применения Россией ядерного оружия в Украине Запад нанесет превентивный удар. Но не ядерный
  Жданов: Уверен, в случае попытки применения Россией ядерного оружия в Украине Запад нанесет превентивный удар. Но не ядерный G
Дмитрий ГОРДОН
  Геннадий Гудков: Сейчас любой из Кремля может приехать в США и сказать: "Мы убираем Путина, а вы нам дайте гарантии безопасности и спокойно выехать из страны"
  Геннадий Гудков: Сейчас любой из Кремля может приехать в США и сказать: "Мы убираем Путина, а вы нам дайте гарантии безопасности и спокойно выехать из страны" G
Алеся БАЦМАН
  Соловей: И физическое, и психическое состояние Путина чрезвычайно скверное. Окружение ждет, когда он наконец даст старт транзиту власти в пользу группировки Патрушева
  Соловей: И физическое, и психическое состояние Путина чрезвычайно скверное. Окружение ждет, когда он наконец даст старт транзиту власти в пользу группировки Патрушева G
Дмитрий ГОРДОН
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 