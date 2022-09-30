Россия нанесла ракетный удар по гуманитарной колонне в Запорожье, погибли не менее 25 человек. Фоторепортаж
Фото: ДСНС України / Telegrаm
Фото: ДСНС України / Telegrаm
Фото: МВС України / Fаcebook
Фото: МВС України / Fаcebook
Утром 30 сентября российские оккупанты обстреляли гуманитарную колонну из гражданских, которые находились на окраине Запорожья. В результате, по данным офиса генпрокурора Украины, 25 человек погибли
, около 50 получили ранения. Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что по колонне оккупанты выпустили 16 ракет С-300
. Фото с места происшествия опубликовали
Госслужба по чрезвычайным ситуациям, МВД
и агентство ЕРА
.