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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Кровожадные подонки!" Зеленский отреагировал на обстрел гуманитарной колонны в Запорожье

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В результате атаки 25 человек погибли, около 50 ранены
В результате атаки 25 человек погибли, около 50 ранены
Фото: Zelenskiy / Telegram

Обстреливать ракетами мирное население может только государство-террорист, и ему не должно быть места в цивилизованном мире. Об этом 30 сентября заявил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский после ракетного удара оккупантов по гуманитарной колонне на окраине Запорожья.

Обстрел Запорожья (район авторынка) произошел 30 сентября около 7.00. По данным, офиса генпрокурора Украины, 25 человек погибли, около 50 ранены.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что по гуманитарной колонне оккупанты выпустили 16 ракет С-300.

"Враг свирепствует и пытается отомстить за нашу несокрушимость и свои неудачи. Цинично уничтожает мирных украинцев, давно потерял все человеческое. Кровожадные подонки! Ответим обязательно. За каждую потерянную жизнь украинцев!" – написал глава государства.

1 октября в Запорожье объявлен траур по погибшим.

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской областиОбластной центр россияне захватить не смогли, но периодически бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.

Так, ночью и утром 19 сентября оккупанты нанесли два ракетных удара по Запорожью ракетами комплекса С-300. В ночь на 21 сентября ракетному удару российских войск подвергся очередной объект инфраструктуры в областном центре. Вечером 22 сентября оккупанты выпустили по Запорожью около 10 ракет

По данным президента Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Часть из них сбивает ПВО.

Теги: Запорожье, жертвы, Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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