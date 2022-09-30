В Офисе президента подтвердили два прилета по Днепру: Враг безжалостный

"Два прилета вражеских ракет, пострадали гражданские объекты. На месте работают экстренные службы. Относитесь ответственно к сигналам воздушной тревоги! Враг безжалостный", – написал Тимошенко.
Днепропетровская ОВА информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не предоставила. Корреспондент издания "ГОРДОН" сообщает о пожарах, возникших в местах попадания российских ракет.
Предыдущий ракетный удар по Днепру оккупанты нанесли около 1.00 29 сентября ракетами Х-22.В результате погибло четыре человека – двое взрослых и двое детей. В городе повреждены более 60 частных домов и несколько многоэтажных. Разрушен рынок, повреждены автобусы, автомобили и линии электропередачи. Публично сообщалось о двух попаданиях – в районе одного из городских рынков и в частном секторе.
Вечером 28 сентября украинские силы ПВО уничтожили четыре из пяти ракет Х-59, которыми российские войска атаковали Днепр, Запорожье и Кривой Рог Днепропетровской области.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с массированного удара высокоточными ракетами по украинским военным объектам и продолжает выпускать ракеты по Украине практически ежедневно.
Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 13 июля отмечал, что РФ использует в Украине все виды своего ракетного вооружения.
По данным президента Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.