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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Офисе президента подтвердили два прилета по Днепру: Враг безжалостный

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В Днепре в результате ракетной атаки российских оккупантов возникли пожары (иллюстративное фото)
В Днепре в результате ракетной атаки российских оккупантов возникли пожары (иллюстративное фото)
Фото: ДСНС України / Telegram

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram официально подтвердил два ракетных удара по Днепру вечером 29 сентября.

"Два прилета вражеских ракет, пострадали гражданские объекты. На месте работают экстренные службы. Относитесь ответственно к сигналам воздушной тревоги! Враг безжалостный", – написал Тимошенко.

Днепропетровская ОВА информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не предоставила. Корреспондент издания "ГОРДОН" сообщает о пожарах, возникших в местах попадания российских ракет.

Предыдущий ракетный удар по Днепру оккупанты нанесли около 1.00 29 сентября ракетами Х-22.В результате погибло четыре человека – двое взрослых и двое детей. В городе повреждены более 60 частных домов и несколько многоэтажных. Разрушен рынок, повреждены автобусы, автомобили и линии электропередачи. Публично сообщалось о двух попаданиях – в районе одного из городских рынков и в частном секторе.

Вечером 28 сентября украинские силы ПВО уничтожили четыре из пяти ракет Х-59, которыми российские войска атаковали Днепр, Запорожье и Кривой Рог Днепропетровской области.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с массированного удара высокоточными ракетами по украинским военным объектам и продолжает выпускать ракеты по Украине практически ежедневно.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 13 июля отмечал, что РФ использует в Украине все виды своего ракетного вооружения.

По данным президента Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.

Теги: Россия, Украина, Запорожье, пожар, Кривой Рог, Днепр, Днепропетровская область, ПВО, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, ракета, Кирилл Тимошенко, крылатая ракета, российские оккупанты, Юрий Игнат
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