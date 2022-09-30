Выезд на временно оккупированную территорию через Запорожье приостановлен на неопределенный срок – Гайдай

По его словам, проезд запрещен из-за высокого риска для людей.
Утром 30 сентября по месту концентрации транспорта, выезжающего и въезжающего на оккупированную территорию, Россия выпустила 16 ракет С-300. В настоящее время известно о 25 погибших и более 50 раненых мирных жителях.
"Из-за трагедии выезд слишком рискован, поэтому приостановлен", – написал Гайдай.
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но периодически бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.