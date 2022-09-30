Число жертв ракетного удара оккупантов по Запорожью возросло до 25 – Офис генпрокурора

"30 сентября 2022 года около 7.30 вооруженные силы страны-агрессора, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, нанесли ракетный удар по Запорожью. Обстреляна гражданская гуманитарная автоколонна с мирными жителями на выезде из города, в районе авторынка. Пока известно о 25 погибших и около 50 раненых, среди пострадавших – дети. Продолжаются первоочередные следственные действия, данные уточняются", – говорится в сообщении.
В ОГПУ добавили, что при процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Обстрел Запорожья (район авторынка) произошел 30 сентября около 7.00. По предварительным данным, сообщалось о том, что 23 человека погибли, 28 были ранены. Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что по гуманитарной колонне оккупанты выпустили 16 ракет С-300. По данным главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, в колонне планировался выезд 34 автомобилей с жителями Луганской области. В Запорожье объявлен траур по погибшим мирным жителям.
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но периодически бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.
Так, ночью и утром 19 сентября оккупанты нанесли два ракетных удара по Запорожью ракетами комплекса С-300. В ночь на 21 сентября ракетному удару российских войск подвергся очередной объект инфраструктуры в областном центре. Вечером 22 сентября оккупанты выпустили по Запорожью около 10 ракет.
По данным президента Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Часть из них сбивает ПВО.