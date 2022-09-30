Число жертв ракетного удара оккупантов по Запорожью возросло до 25 – Офис генпрокурора

В Запорожье уже 25 убитых и 60 раненых в результате ракетного удара оккупантов по гуманитарной колонне Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

"30 сентября 2022 года около 7.30 вооруженные силы страны-агрессора, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, нанесли ракетный удар по Запорожью. Обстреляна гражданская гуманитарная автоколонна с мирными жителями на выезде из города, в районе авторынка. Пока известно о 25 погибших и около 50 раненых, среди пострадавших – дети. Продолжаются первоочередные следственные действия, данные уточняются", – говорится в сообщении.

В ОГПУ добавили, что при процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Обстрел Запорожья (район авторынка) произошел 30 сентября около 7.00. По предварительным данным, сообщалось о том, что 23 человека погибли, 28 были ранены. Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что по гуманитарной колонне оккупанты выпустили 16 ракет С-300. По данным главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, в колонне планировался выезд 34 автомобилей с жителями Луганской области. В Запорожье объявлен траур по погибшим мирным жителям.