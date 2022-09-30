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ВОЙНА В УКРАИНЕ

30 человек погибли, 88 ранены в результате ракетного удара РФ по Запорожью, среди жертв есть дети – полиция

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В числе погибших двое детей, ранена трехлетняя девочка
В числе погибших двое детей, ранена трехлетняя девочка
Фото: Ігор Клименко / Facebook

Количество погибших в результате ракетного обстрела российскими оккупантами гражданской колонны в Запорожской области возросло до 30, раненых – до 88. Обновленные данные опубликовал в Facebook глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

"30 погибших и 88 раненых в результате очередного военного преступления России в Запорожье. Среди умерших двое детей: 11-летняя девочка и 14-летний мальчик. Ранение получила также трехлетняя девочка", – написал Клименко.

Он сообщил, что в числе погибших есть полицейский – 36-летний сотрудник местного управления стратегических расследований. Еще 27 полицейских Бердянского райуправления получили ранения, четверо из них – в тяжелом состоянии.

"Ребята были на службе, обеспечивали правопорядок", – отметил Клименко.

По его словам, на месте трагедии продолжают работу около 80 специалистов, следователи и криминалисты полиции "помогают коллегам из СБУ собирать доказательства".

https://www.facebook.com/iklymenko.fb/posts/pfbid0v3ai3FCCShCZyKTQiHxVVFWNLhKnsoTE4AKmFsUf1Df23feAjeGh6jfi5NaKjmp8l

Глава МВД Украины Денис Монастырский добавил, что погибшие дети – брат и сестра. 

"Россияне знали, куда целились. В этом месте не было военных – только гуманитарные колонны. Это сознательный удар по гражданским", – подчеркнул он. 

https://www.facebook.com/moden.ua/posts/pfbid0B4KEcLbTmYUJKdPXzUABgnD8DQt7EPZhdS5RqNdEEWBdcKJY4HgM1WHUKkkqFUXJl

До сих пор было известно о 25 погибших и более 60 раненых.

Контекст:

Утром 30 сентября Россия выпустила 16 ракет С-300 по гуманитарной колонне на окраине Запорожья, сообщили в Офисе президента Украины. Там собирался транспорт для выезда на оккупированную территорию Украины – люди ехали за родственниками.

Выезд на временно оккупированную территорию через Запорожье приостановлен на неопределенный срок

Запорожская ОВА объявила 1 октября днем траура в Запорожье и области.

Теги: Запорожье, Запорожская область, раненые, дети, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Денис Монастырский, Нацполиция, погибшие, Игорь Клименко
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