30 человек погибли, 88 ранены в результате ракетного удара РФ по Запорожью, среди жертв есть дети – полиция

"30 погибших и 88 раненых в результате очередного военного преступления России в Запорожье. Среди умерших двое детей: 11-летняя девочка и 14-летний мальчик. Ранение получила также трехлетняя девочка", – написал Клименко.

Он сообщил, что в числе погибших есть полицейский – 36-летний сотрудник местного управления стратегических расследований. Еще 27 полицейских Бердянского райуправления получили ранения, четверо из них – в тяжелом состоянии. "Ребята были на службе, обеспечивали правопорядок", – отметил Клименко. По его словам, на месте трагедии продолжают работу около 80 специалистов, следователи и криминалисты полиции "помогают коллегам из СБУ собирать доказательства".

Глава МВД Украины Денис Монастырский добавил, что погибшие дети – брат и сестра.

"Россияне знали, куда целились. В этом месте не было военных – только гуманитарные колонны. Это сознательный удар по гражданским", – подчеркнул он.

До сих пор было известно о 25 погибших и более 60 раненых.