"Не критическая, но проблема". Жданов рассказал, опасна ли для Украины мобилизация в РФ

Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.
Гордон спросил Жданова, опасаться ли Украине мобилизации в России, и частичная ли она, или "практически повальная".
"Это для нас проблема. Не критическая, но проблема. Почему? Потому что нам будет намного больше работы. Количество людей может увеличиться в несколько раз на линии фронта. Качество этих людей я не беру. Мобилизация действительно частичная", – ответил военный эксперт.
По словам Жданова, российские военкомы превратили частичную мобилизацию, на которую уповал Генштаб РФ, в огульную.
Жданов: Уверен, в случае попытки применения Россией ядерного оружия в Украине Запад нанесет превентивный удар. Но не ядерный. Читайте полную версию интервью.
21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".
После объявления Путиным мобилизации в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с Финляндией, Монголией, Казахстаном, Грузией.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.
Количество россиян, бежавших от мобилизации из страны, превысило количество российских сил, развернутых у границы Украины в феврале, незадолго до полномасштабного вторжения, заявили в британской разведке 29 сентября.