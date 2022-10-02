"Не критическая, но проблема". Жданов рассказал, опасна ли для Украины мобилизация в РФ

В результате мобилизации в РФ количество людей на линии фронта может увеличиться в несколько раз, отметил Жданов Фото: EPA

Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Гордон спросил Жданова, опасаться ли Украине мобилизации в России, и частичная ли она, или "практически повальная".

"Это для нас проблема. Не критическая, но проблема. Почему? Потому что нам будет намного больше работы. Количество людей может увеличиться в несколько раз на линии фронта. Качество этих людей я не беру. Мобилизация действительно частичная", – ответил военный эксперт.

По словам Жданова, российские военкомы превратили частичную мобилизацию, на которую уповал Генштаб РФ, в огульную.

Жданов: Уверен, в случае попытки применения Россией ядерного оружия в Украине Запад нанесет превентивный удар. Но не ядерный. Читайте полную версию интервью.

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