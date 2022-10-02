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"Не критическая, но проблема". Жданов рассказал, опасна ли для Украины мобилизация в РФ

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В результате мобилизации в РФ количество людей на линии фронта может увеличиться в несколько раз, отметил Жданов
В результате мобилизации в РФ количество людей на линии фронта может увеличиться в несколько раз, отметил Жданов 
Фото: EPA

Из-за частичной мобилизации в России Вооруженные силы Украины в войне против РФ будут иметь "намного больше работы".

Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.  

Гордон спросил Жданова, опасаться ли Украине мобилизации в России, и частичная ли она, или "практически повальная".

"Это для нас проблема. Не критическая, но проблема. Почему? Потому что нам будет намного больше работы. Количество людей может увеличиться в несколько раз на линии фронта. Качество этих людей я не беру. Мобилизация действительно частичная", – ответил военный эксперт.

По словам Жданова, российские военкомы превратили частичную мобилизацию, на которую уповал Генштаб РФ, в огульную.

Жданов: Уверен, в случае попытки применения Россией ядерного оружия в Украине Запад нанесет превентивный удар. Но не ядерный. Читайте полную версию интервью.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".

После объявления Путиным мобилизации в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с ФинляндиейМонголиейКазахстаномГрузией.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.

Количество россиян, бежавших от мобилизации из страны, превысило количество российских сил, развернутых у границы Украины в феврале, незадолго до полномасштабного вторжения, заявили в британской разведке 29 сентября.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, мобилизация, война России против Украины, Генштаб РФ, Олег Жданов, интервью, российские оккупанты
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