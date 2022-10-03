НАТО отследило перемещение самой большой российской ядерной подлодки с оружием "судного дня" – СМИ

По данным издания, разведка опасается, что с нее может быть произведен пуск суперторпеды "Посейдон", которую называют "оружием судного дня". Торпеда оснащена ядерной боеголовкой и способна вызвать "радиоактивное цунами". Эффект от ее пуска специалисты сравнивают с запуском межконтинентальной баллистической ракеты, говорится в статье.

La Repubblic отмечает, что инфракрасные датчики для отслеживания ракетных пусков, которые использует американская армия, в случае с "Посейдоном" окажутся бесполезными, поскольку торпеда работает с минимальным излучением тепла. Она двигается со скоростью более 100 км/ч и почти не издает шума, пишет издание.

CNN сообщало, что 184-метровый "Белгород" – самая длинная подлодка в мире. Она больше американских подлодок класса "Огайо" (171 метр), которые входят в состав стратегических ядерных сил США. Российскую лодку такой длины построили с целью размещения первых в мире торпед с ядерным вооружением и оборудования для сбора разведывательной информации, отмечает CNN.

Российские пропагандисты ТАСС в 2018 году сообщали, что торпеда "Посейдон" может нести ядерную боевую часть мощностью до 2 мегатонн. Это в 100 раз больше, чем у бомбы, сброшенной на Хиросиму, и в 10 раз больше, чем у последней версии ядерной бомбы B61, разработанной в США.