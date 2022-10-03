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НАТО отследило перемещение самой большой российской ядерной подлодки с оружием "судного дня" – СМИ

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184-метровый "Белгород" самая длинная из существующих субмарин в мире
184-метровый "Белгород" – самая длинная из существующих субмарин в мире
Фото: ТАСС

Разведка НАТО разослала наиболее важным союзникам предупреждение о перемещении российской атомной подводной лодки "Белгород", об этом 1 октября написала La Repubblicа.

По данным издания, разведка опасается, что с нее может быть произведен пуск суперторпеды "Посейдон", которую называют "оружием судного дня". Торпеда оснащена ядерной боеголовкой и способна вызвать "радиоактивное цунами". Эффект от ее пуска специалисты сравнивают с запуском межконтинентальной баллистической ракеты, говорится в статье.

La Repubblic отмечает, что инфракрасные датчики для отслеживания ракетных пусков, которые использует американская армия,  в случае с "Посейдоном" окажутся бесполезными, поскольку торпеда  работает с минимальным излучением тепла. Она двигается со скоростью более 100 км/ч и почти не издает шума, пишет издание.

CNN сообщало, что 184-метровый "Белгород" – самая длинная подлодка в мире. Она больше  американских подлодок класса "Огайо" (171 метр), которые входят в состав стратегических ядерных сил США. Российскую лодку такой длины построили с целью размещения первых в мире торпед с ядерным вооружением и оборудования для сбора разведывательной информации, отмечает CNN.

Российские пропагандисты ТАСС в 2018 году сообщали, что торпеда "Посейдон" может нести ядерную боевую часть мощностью до 2 мегатонн. Это в 100 раз больше, чем у бомбы, сброшенной на Хиросиму, и в 10 раз больше, чем у последней версии ядерной бомбы B61, разработанной в США.

Контекст:

21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Намек он повторил и 30 сентября, заявив, что "мы будем защищать нашу землю (речь о незаконно аннексированных территориях Украины. – "ГОРДОН") всеми имеющимися у нас силами и средствами".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.

22 сентября издание The Washington Post сообщило: между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой газете NOZ, вышедшем 28 сентября, также предостерег Путина от применения ядерного оружия.

Теги: Россия, НАТО, ядерное оружие, разведка, подводная лодка
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