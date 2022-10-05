Чичваркин рассказал, начнет ли Путин ядерную войну

"Путин постарается отсидеться, всех напугать, чтобы все послушались и ни в коем случае не покушались на его право захватить оставшуюся часть Украины", – сказал Чичваркин.

"Он блефует? Он не применит ядерное оружие", – спросила Бацман.

"На данный момент, наверное, нет. Если Вооруженные силы Украины отправят на тот свет в 10 раз больше солдат, что де факто может случиться, то, может, и применить. Если крысу в угол загнать, может и применить", – отметил собеседник.

Он считает, что Путин может еще что-то "отчебучить".

"Думаю, к сожалению, уровень кошмара, который Путин может сотворить такой, что НАТО придется включаться быстрее. По сути они отвечают на его действия. Боюсь, что Путин своими новыми чудовищными актами ускорит вовлечение НАТО в конфликт и поставку того самого тяжелого вооружения, чтобы выбить русскую армию на границы своей территории", – заявил Чичваркин.

ВИДЕО