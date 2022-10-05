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Чичваркин рассказал, начнет ли Путин ядерную войну

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Чичваркин: Босюь что Путин своими новыми чудовищными актами ускорит вовлечение НАТО в конфликт
Чичваркин: Босюь что Путин своими новыми чудовищными актами ускорит вовлечение НАТО в конфликт
Фото: ЕРА

Президент РФ Владимир Путин может попытаться применить ядерное оружие, если Вооруженные силы Украины отправят на тот свет в 10 раз больше солдат. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал российский бизнесмен Евгений Чичваркин.

"Путин постарается отсидеться, всех напугать, чтобы все послушались и ни в коем случае не покушались на его право захватить оставшуюся часть Украины", – сказал Чичваркин.

"Он блефует? Он не применит ядерное оружие", – спросила Бацман.

"На данный момент, наверное, нет. Если Вооруженные силы Украины отправят на тот свет в 10 раз больше солдат, что де факто может случиться, то, может, и применить. Если крысу в угол загнать, может и применить", – отметил собеседник.

Он считает, что Путин может еще что-то "отчебучить".

"Думаю, к сожалению, уровень кошмара, который Путин может сотворить такой, что НАТО придется включаться быстрее. По сути они отвечают на его действия. Боюсь, что Путин своими новыми чудовищными актами ускорит вовлечение НАТО в конфликт и поставку того самого тяжелого вооружения, чтобы выбить русскую армию на границы своей территории", – заявил Чичваркин.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Путин 21 сентября заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России, 30 сентября он подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

На данный момент США не видят признаков того, что Путин готовит ядерное оружие к удару, заявили в Белом доме 3 октября.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие, не не исключил такой возможности.

3 октября британская газета The Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что В НАТО считают, что президент Путин, вероятно, намерен продемонстрировать готовность применить оружие массового поражения, проведя испытание ядерного оружия вблизи границы Украины.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, НАТО, ядерное оружие, Вооруженные силы Украины, вооружение, Евгений Чичваркин, Алеся Бацман, интервью
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