СМИ сообщили о намерениях Путина провести ядерные испытания в Черном море. В СНБО объяснили: РФ хочет склонить Украину к переговорам на своих условиях

По информации СМИ, РФ может испытать ядерное оружие, которое несет подводная лодка "Белгород" (на фото – подлодка "Великий Новгород") Фото: Минобороны России / Facebook

По информации СМИ, членов НАТО предупредили о такой угрозе.

Издание отмечает, что опасения усилились на фоне сообщений о поезде, который, вероятно, связан с 12-м Главным управлением минобороны России.

Авторы публикации цитируют польского оборонного аналитика Конрада Музыку – он, ретвитнув видео с этим поездом, написал 2 октября, что это управление отвечает за ядерные боеприпасы, их хранение, техническое обслуживание и выдачу подразделениям.

This "another train with military equipment" is actually carrying kit belonging to the 12th Main Directorate of the Russian MoD. The directorate is responsible for nuclear munitions, their storage, maintenance, transport, and issuance to units. 1/ https://t.co/41QlVUpEGO — Konrad Muzyka - Rochan Consulting (@konrad_muzyka) October 2, 2022

По данным The Times, такой поезд направился в Украину. Музыка отмечает, что российские ракетные войска стратегического назначения обычно проводят учения осенью и это может объяснять происходящее на видео. Он считает, что речь может идти о подготовке к учениям "Гром". Еще одна версия – по мнению эксперта, форма сигнализации Западу о том, что Москва идет на эскалацию.

3) Russia may conduct GROM strategic deterrence exercise in October, so this train could be showing a prep for this drill. 3/3 — Konrad Muzyka - Rochan Consulting (@konrad_muzyka) October 2, 2022

Высокопоставленный собеседник The Times в оборонном ведомстве сказал, что более вероятная демонстрация готовности Путина применить ядерное оружие может произойти в Черном море. Источники СМИ не исключили, что Путин применит тактическое ядерное оружие в Украине. Они назвали такое решение рискованным. Ракеты могут "дать осечку и случайно поразить российский город, расположенный вблизи украинской границы, например Белгород", сказал источник издания.

2 октября о готовности Путина повысить уровень ядерной конфронтации писала итальянская La Repubblica. Издание сообщило, что в докладе НАТО говорится о передвижении подводной лодки "Белгород", способной нести атомные бомбы. По данным СМИ, "Белгород" вернулся в арктические воды, его цель – провести испытания торпеды "Посейдон". Это может произойти в районе Карского моря, написала газета.

С Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины считают, что Россия показательно демонстрирует оружие "судного дня". Об этом говорится в сообщении ЦПД, опубликованном в Facebook 4 октября.

Авторы поста упомянули публикации The Times и La Repubblica и подчеркнули, что Россия привела свои ядерные силы в состояние боевого дежурства еще в начале полномасштабного вторжения в Украину – в конце февраля.

"Показательная демонстрация России готовности в любой момент нанести ядерный удар по территории Украины – очередная стадия информационного терроризма, устроенного РФ, чтобы склонить Украину к переговорам на условиях Кремля", – объяснили в ЦПД.