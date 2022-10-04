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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СМИ сообщили о намерениях Путина провести ядерные испытания в Черном море. В СНБО объяснили: РФ хочет склонить Украину к переговорам на своих условиях

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По информации СМИ, РФ может испытать ядерное оружие, которое несет подводная лодка "Белгород" (на фото подлодка "Великий Новгород")
По информации СМИ, РФ может испытать ядерное оружие, которое несет подводная лодка "Белгород" (на фото – подлодка "Великий Новгород")
Фото: Минобороны России / Facebook

В НАТО считают, что президент России Владимир Путин, вероятно, намерен продемонстрировать готовность применить оружие массового поражения, проведя испытание ядерного оружия вблизи границы Украины. Об этом, ссылаясь на источники, сообщила 3 октября влиятельная британская газета The Times.

По информации СМИ, членов НАТО предупредили о такой угрозе.

Издание отмечает, что опасения усилились на фоне сообщений о поезде, который, вероятно, связан с 12-м Главным управлением минобороны России.

Авторы публикации цитируют польского оборонного аналитика Конрада Музыку – он, ретвитнув видео с этим поездом, написал 2 октября, что это управление отвечает за ядерные боеприпасы, их хранение, техническое обслуживание и выдачу подразделениям.

По данным The Times, такой поезд направился в Украину. Музыка отмечает, что российские ракетные войска стратегического назначения обычно проводят учения осенью и это может объяснять происходящее на видео. Он считает, что речь может идти о подготовке к учениям "Гром". Еще одна версия – по мнению эксперта, форма сигнализации Западу о том, что Москва идет на эскалацию.

Высокопоставленный собеседник The Times в оборонном ведомстве сказал, что более вероятная демонстрация готовности Путина применить ядерное оружие может произойти в Черном море. Источники СМИ не исключили, что Путин применит тактическое ядерное оружие в Украине. Они назвали такое решение рискованным. Ракеты могут "дать осечку и случайно поразить российский город, расположенный вблизи украинской границы, например Белгород", сказал источник издания.

2 октября о готовности Путина повысить уровень ядерной конфронтации писала итальянская La Repubblica. Издание сообщило, что в докладе НАТО говорится о передвижении подводной лодки "Белгород", способной нести атомные бомбы. По данным СМИ, "Белгород" вернулся в арктические воды, его цель – провести испытания торпеды "Посейдон". Это может произойти в районе Карского моря, написала газета.

С Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины считают, что Россия показательно демонстрирует оружие "судного дня". Об этом говорится в сообщении ЦПД, опубликованном в Facebook 4 октября.

Авторы поста упомянули публикации The Times и La Repubblica и подчеркнули, что Россия привела свои ядерные силы в состояние боевого дежурства еще в начале полномасштабного вторжения в Украину – в конце февраля.

"Показательная демонстрация России готовности в любой момент нанести ядерный удар по территории Украины – очередная стадия информационного терроризма, устроенного РФ, чтобы склонить Украину к переговорам на условиях Кремля", – объяснили в ЦПД.

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Контекст:

Путин 21 сентября заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России, 30 сентября он подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

22 сентября издание The Washington Post сообщило: между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины. Государственный секретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.

На данный момент США не видят признаков того, что Путин готовит ядерное оружие к удару, заявили в Белом доме 3 октября.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие, не не исключил такой возможности.

Переговорный процесс о завершении войны между Украиной и Россией остановлен с весны. Как заявляли в Офисе президента Украины, причина в том, что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать.

В Кремле неоднократно требовали от Украины капитуляции и принятия условий РФ. Путин заявил 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.

Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с президентом РФ, но в Москве отвечали отказом. После попытки аннексии части территорий Украины власти страны на уровне СНБО отказались от переговоров с РФ, пока там должность президента занимает Путин. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, ядерное оружие, СНБО, Белгород, подводная лодка, Владимир Зеленский, ядерный удар, ядерные испытания
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