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Маск попался на удочку Путина, который размахивает ядерным оружием – министр обороны Литвы

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По словам Арвидаса Анушаускаса, вызванная Кремлем "ядерная температура" приносит "дивиденды страха"
По словам Арвидаса Анушаускаса, вызванная Кремлем "ядерная температура" приносит "дивиденды страха"
Фото: EPA

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что после того, как президент России Владимир Путин начал "размахивать" ядерным оружием, в западных СМИ стала распространяться дезинформация о "конвоях с ядерным оружием". Об этом он написал 4 октября в Twitter.

"Этого не происходит, но вызванная Кремлем "ядерная температура" приносит дивиденды страха", – сказал Анушаускас.

По его мнению, американский бизнесмен, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск был первым, кто попался на эту удочку.

Контекст:

Маск 3 октября сделал ряд скандальных заявлений. Он предложил пользователям Twitter проголосовать по поводу "формулы мира" между Украиной и РФ, которая, по его мнению, должна включать повторные "референдумы" на временно оккупированных территориях под наблюдением ООН, признание украинского Крыма "российским", обеспечение Украиной водоснабжения полуострова и ее нейтральный статус. Предложение предпринимателя вызвало критику.

Позже он также назвал победу Украины в войне против РФ "маловероятной" и заявил, что "воля людей на Донбассе и в Крыму должна решить, в составе России они или Украины".

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на твит Маска, написав: "Какой Илон Маск вам нравится больше?" – и предложив варианты ответа: "Поддерживающий Украину" и "Поддерживающий Россию". Также Маску ответил президент Литвы Гитанас Науседа.

Теги: Россия, Владимир Путин, оружие, Литва, ядерное оружие, война, война России против Украины, Илон Маск, дезинформация, Арвидас Анушаускас
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