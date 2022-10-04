Маск попался на удочку Путина, который размахивает ядерным оружием – министр обороны Литвы

"Этого не происходит, но вызванная Кремлем "ядерная температура" приносит дивиденды страха", – сказал Анушаускас.
По его мнению, американский бизнесмен, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск был первым, кто попался на эту удочку.
After putin waved some flags about nuclear weapon, misinformation about alleged "nuclear weapon convoys" started circulating in Western media. This is not happening but "nuclear temperature" induced by Kremlin is paying dividends of fear. Elon Musk was the first to fall for it.— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) October 4, 2022
Маск 3 октября сделал ряд скандальных заявлений. Он предложил пользователям Twitter проголосовать по поводу "формулы мира" между Украиной и РФ, которая, по его мнению, должна включать повторные "референдумы" на временно оккупированных территориях под наблюдением ООН, признание украинского Крыма "российским", обеспечение Украиной водоснабжения полуострова и ее нейтральный статус. Предложение предпринимателя вызвало критику.
Позже он также назвал победу Украины в войне против РФ "маловероятной" и заявил, что "воля людей на Донбассе и в Крыму должна решить, в составе России они или Украины".
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на твит Маска, написав: "Какой Илон Маск вам нравится больше?" – и предложив варианты ответа: "Поддерживающий Украину" и "Поддерживающий Россию". Также Маску ответил президент Литвы Гитанас Науседа.