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Аналитики считают, что твитами о войне в Украине Маск пытался отвлечь внимание от падения акций Tesla

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Фото: EPA

Акции американской компании Tesla обвалились почти на 9% после отчета по поставкам, которые не оправдали ожиданий. Аналитики считают, что именно из-за этого появились громкие твиты основателя компании Илона Маска о войне в Украине – как способ отвлечь внимание.

Ценные бумаги компании Tesla, производителя электромобилей, рухнули на 8,61% (минус $22,85), следует из данных биржи. По данным на 8.30 4 октября, одна акция Tesla стоит $242,40.

Падение акций произошло после публикации 2 октября квартального отчета компании по поставкам. По итогам третьего квартала 2022 года Tesla поставила рекордные 343 830 автомобилей по всему миру, но этот показатель все же оказался ниже ожиданий аналитиков, отмечает Reuters.

Последние поставки не дотянули до производства Tesla в 365 923 автомобиля, что является редкостью для этого автопроизводителя. В компании заявили, что поскольку объемы их производства продолжают расти, становится все труднее обеспечить пропускную способность транспортных средств в пиковые недели логистики.

Обозреватель немецкого издания Die Welt Филипп Веттер считает, что именно падение акций компании стало причиной последующих твитов Маска о войне в Украине.

"Это, вероятно, главная причина, по которой Маск поджигает Twitter своими твитами об Украине: небольшое отвлечение не помешает в день, когда Tesla теряет более 9% по сравнению с рыночным трендом", – написал он.

Контекст:

Маск 3 октября сделал ряд скандальных заявлений. Он предложил пользователям Twitter проголосовать по поводу "формулы мира" между Украиной и РФ, которая, по его мнению, должна включать повторные "референдумы" на временно оккупированных территориях под наблюдением ООН, признание украинского Крыма "российским", обеспечение Украиной водоснабжения полуострова и ее нейтральный статус. Предложение предпринимателя вызвало критику.

Позже он также назвал победу Украины в войне против РФ "маловероятной" и заявил, что "воля людей на Донбассе и в Крыму должна решить, в составе России они или Украины".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Крым, Twitter, акции, Tesla, война России против Украины, Илон Маск
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