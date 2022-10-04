Аналитики считают, что твитами о войне в Украине Маск пытался отвлечь внимание от падения акций Tesla

Ценные бумаги компании Tesla, производителя электромобилей, рухнули на 8,61% (минус $22,85), следует из данных биржи. По данным на 8.30 4 октября, одна акция Tesla стоит $242,40.

Падение акций произошло после публикации 2 октября квартального отчета компании по поставкам. По итогам третьего квартала 2022 года Tesla поставила рекордные 343 830 автомобилей по всему миру, но этот показатель все же оказался ниже ожиданий аналитиков, отмечает Reuters.

Последние поставки не дотянули до производства Tesla в 365 923 автомобиля, что является редкостью для этого автопроизводителя. В компании заявили, что поскольку объемы их производства продолжают расти, становится все труднее обеспечить пропускную способность транспортных средств в пиковые недели логистики.

Обозреватель немецкого издания Die Welt Филипп Веттер считает, что именно падение акций компании стало причиной последующих твитов Маска о войне в Украине.

"Это, вероятно, главная причина, по которой Маск поджигает Twitter своими твитами об Украине: небольшое отвлечение не помешает в день, когда Tesla теряет более 9% по сравнению с рыночным трендом", – написал он.

Das dürfte übrigens der Hauptgrund sein, warum #Musk gerade #Twitter mit seinen #Ukraine-Tweets anzündet: Ein bisschen Ablenkung kann ja nicht schaden an einem Tag, an dem #Tesla gegen den Markttrend mehr als 9 Prozent verliert. pic.twitter.com/7ZpSlWdqY8 — Philipp Vetter (@philippvetter) October 3, 2022