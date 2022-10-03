Маск написал новые скандальные твиты: предложил дать населению Донбасса и Крыма решить судьбу регионов и назвал победу Украины "маловероятной"

Маск считает, что те, кто хочет победы Украины, должны ратовать за мирное решение, для которого необходим компромисс Фото: EPA

Маск напомнил, что Россия начала частичную мобилизацию. Он также полагает, что РФ пойдет на полную военную мобилизацию, "если Крым будет в опасности", то есть если Украина, как неоднократно декларировала, начнет его возвращать.

"Смерть с обеих сторон будет разрушительной. В России в три раза больше населения, чем в Украине, поэтому победа Украины в тотальной войне маловероятна. Если вы заботитесь о народе Украины, ищите мира", – пояснил он.

Russia is doing partial mobilization. They go to full war mobilization if Crimea is at risk. Death on both sides will be devastating.



Russia has >3 times population of Ukraine, so victory for Ukraine is unlikely in total war. If you care about the people of Ukraine, seek peace. — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

Предприниматель предложил пользователям Twitter оценить очередную инициативу.

"Давайте тогда попробуем так: воля людей, которые живут на Донбассе и в Крыму, должна решить, в составе России они или Украины", – сформулировал Маск тезис для нового опроса.

На момент публикации новости 54,8% проголосовавших (из почти 900 тыс.) считают, что такое предложение имеет право на жизнь, 45,2% участников опроса выступают против.

Let’s try this then: the will of the people who live in the Donbas & Crimea should decide whether they’re part of Russia or Ukraine — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022