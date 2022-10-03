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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Маск написал новые скандальные твиты: предложил дать населению Донбасса и Крыма решить судьбу регионов и назвал победу Украины "маловероятной"

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Маск считает, что те, кто хочет победы Украины, должны ратовать за мирное решение, для которого необходим компромисс
Маск считает, что те, кто хочет победы Украины, должны ратовать за мирное решение, для которого необходим компромисс
Фото: EPA

Основатель Tesla и SpaceX, американский предприниматель и миллиардер Илон Маск продолжил 3 октября в Twitter высказываться на тему войны, которую Россия развязала в Украине. После волны возмущения, которую вызвал первый его пост с "формулой мира", бизнесмен добавил еще один опрос.

Маск напомнил, что Россия начала частичную мобилизацию. Он также полагает, что РФ пойдет на полную военную мобилизацию, "если Крым будет в опасности", то есть если Украина, как неоднократно декларировала, начнет его возвращать.

"Смерть с обеих сторон будет разрушительной. В России в три раза больше населения, чем в Украине, поэтому победа Украины в тотальной войне маловероятна. Если вы заботитесь о народе Украины, ищите мира", – пояснил он.

Предприниматель предложил пользователям Twitter оценить очередную инициативу.

"Давайте тогда попробуем так: воля людей, которые живут на Донбассе и в Крыму, должна решить, в составе России они или Украины", – сформулировал Маск тезис для нового опроса.

На момент публикации новости 54,8% проголосовавших (из почти 900 тыс.) считают, что такое предложение имеет право на жизнь, 45,2% участников опроса выступают против.

Контекст:

Маск 3 октября в Twitter предложил пользователям проголосовать за гипотетический пакет условий, который, как ему кажется, мог бы обеспечить мирный выход из развязанной Россией войны в Украине, и предложил пользователям проголосовать "за" или "против".

Возможная "формула мира" от Маска выглядит так: повторные "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, но под наблюдением ООН. Россия должна будет уйти оттуда, если на то будет воля народа. Крым формально входит в состав России, как это было с 1783 года ("до ошибки Хрущева" – как сформулировал он). Водоснабжение Крыма должно быть обеспечено. Украина остается нейтральной.

Маск считает, что рано или поздно конфликт будет исчерпан именно на таких условиях, но если завершить войну сейчас, погибнет гораздо меньше людей. Также он отметил вероятность ядерного конфликта, если эскалация продолжится.

Миллиардера в комментариях подвергли резкой критике за предложенную "формулу мира", причем негативно высказывались не только представители Украины. Из 1,36 млн проголосовавших в опросе за первые три часа 36,8% поддержали идеи Маска, 63,2% высказались против подобного пакета условий.

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