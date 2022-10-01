Подоляк: Мы ставим крест на нынешней политической элите РФ

Подоляк о российских властях: Там не с кем говорить. Эти люди абсолютно оторваны от реальности Фото: Михайло Подоляк / Telegram

На вопрос о том, ставит ли Украина крест на переговорах с РФ, советник главы ОП ответил, что "мы ставим крест на нынешней политической элите РФ".

"Там не с кем говорить. Эти люди абсолютно оторваны от реальности. Зачем говорить с Путиным? Он выходит и говорит: "Давайте вести переговоры, но вы не будете на этих переговорах говорить о территориях, которые мы захватили военным путем". О каких переговорах с ним можно говорить? Человек абсолютно живет в иллюзорном наполеоновском мире, где есть только он и белый цвет стен", – сказал Подоляк, уточнив, что имеет в виду "спецбольницу".

Советник главы ОП считает, что бессмысленно продолжать тратить время на переговоры с людьми, "которые живут очень короткими стратегиями и которые точно идут к своему финалу в юридическом смысле этого слова".

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30 сентября после попытки РФ аннексировать новые украинские территории президент Владимир Зеленский сказал, что Украина по-прежнему готова к диалогу с Россией, "но уже с другим президентом России".