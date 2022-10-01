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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: Мы ставим крест на нынешней политической элите РФ

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Подоляк о российских властях: Там не с кем говорить. Эти люди абсолютно оторваны от реальности
Подоляк о российских властях: Там не с кем говорить. Эти люди абсолютно оторваны от реальности
Фото: Михайло Подоляк / Telegram

Тратить время на переговоры с нынешними властями России бессмысленно, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Об этом он сказал 30 сентября в эфире телемарафона, который транслировало ТСН, комментируя решение СНБО отказаться от переговоров с РФ, пока президентом там остается Владимир Путин.

На вопрос о том, ставит ли Украина крест на переговорах с РФ, советник главы ОП ответил, что "мы ставим крест на нынешней политической элите РФ".

"Там не с кем говорить. Эти люди абсолютно оторваны от реальности. Зачем говорить с Путиным? Он выходит и говорит: "Давайте вести переговоры, но вы не будете на этих переговорах говорить о территориях, которые мы захватили военным путем". О каких переговорах с ним можно говорить? Человек абсолютно живет в иллюзорном наполеоновском мире, где есть только он и белый цвет стен", – сказал Подоляк, уточнив, что имеет в виду "спецбольницу".

Советник главы ОП считает, что бессмысленно продолжать тратить время на переговоры с людьми, "которые живут очень короткими стратегиями и которые точно идут к своему финалу в юридическом смысле этого слова".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

30 сентября после попытки РФ аннексировать новые украинские территории президент Владимир Зеленский сказал, что Украина по-прежнему готова к диалогу с Россией, "но уже с другим президентом России"

Контекст:

Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с президентом РФ, но в Москве отвечали отказом

В начале мая Зеленский заявил, что без прекращения огня встречи с Путиным не будет. "Он лично должен брать на себя обязательства по прекращению огня, и желательно публичные", – отметил президент Украины.

17 мая в Офисе президента Украины сообщили, что переговорный процесс между странами, который проходил на уровне делегаций, приостановлен, так как с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать. С тех пор он не был возобновлен. 

В Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Путин заявил 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.

В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".

Теги: Владимир Путин, СНБО, Кремль, переговоры, аннексия, война России против Украины, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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