Подоляк: Мы ставим крест на нынешней политической элите РФ

На вопрос о том, ставит ли Украина крест на переговорах с РФ, советник главы ОП ответил, что "мы ставим крест на нынешней политической элите РФ".
"Там не с кем говорить. Эти люди абсолютно оторваны от реальности. Зачем говорить с Путиным? Он выходит и говорит: "Давайте вести переговоры, но вы не будете на этих переговорах говорить о территориях, которые мы захватили военным путем". О каких переговорах с ним можно говорить? Человек абсолютно живет в иллюзорном наполеоновском мире, где есть только он и белый цвет стен", – сказал Подоляк, уточнив, что имеет в виду "спецбольницу".
Советник главы ОП считает, что бессмысленно продолжать тратить время на переговоры с людьми, "которые живут очень короткими стратегиями и которые точно идут к своему финалу в юридическом смысле этого слова".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
30 сентября после попытки РФ аннексировать новые украинские территории президент Владимир Зеленский сказал, что Украина по-прежнему готова к диалогу с Россией, "но уже с другим президентом России".
Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с президентом РФ, но в Москве отвечали отказом.
В начале мая Зеленский заявил, что без прекращения огня встречи с Путиным не будет. "Он лично должен брать на себя обязательства по прекращению огня, и желательно публичные", – отметил президент Украины.
17 мая в Офисе президента Украины сообщили, что переговорный процесс между странами, который проходил на уровне делегаций, приостановлен, так как с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать. С тех пор он не был возобновлен.
В Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Путин заявил 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.
В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".