"С этим нелюдем не о чем говорить". СНБО принял решение об отказе от переговоров с Путиным единогласно, сообщил Данилов

По его словам, всего на заседании СНБО было принято пять решений.
"Хочу обратить внимание, что кроме решения по поводу НАТО, есть еще один очень важный пункт решения СНБО, который сегодня обсуждался и единогласно был принят, – никаких переговоров с Путиным Украина вести не будет после того, что произошло сегодня. Точка. Мы будем вести переговоры только с другим президентом РФ. С этим нелюдем не о чем вообще говорить", – сказал Данилов.
Он подчеркнул, что переговоры с Путиным Украина вести не будет, "потому что это невозможно".
"Человек, который пренебрегает всем международным правом, законодательством, которое признает весь мир, забирает себе территории, организует фарс. О чем с ним можно говорить? А заявления о том, что "РФ готова к переговорам" – это слова для их населения. Дело в том, что у Путина после того, как объявил мобилизацию, начинаются определенные проблемы. Женщины России в ближайшее время поймут, что у них забирают их мужчин, мы их вынуждены убивать, потому что они пришли на нашу территорию и вы увидите, как это все будет происходить. Вопрос только времени", – сказал Данилов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
30 сентября после попытки РФ аннексировать новые украинские территории президент Владимир Зеленский сказал, что Украина по-прежнему готова к диалогу с Россией, "но уже с другим президентом России".
Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с президентом РФ, но в Москве отвечали отказом.
В начале мая Зеленский заявил, что без прекращения огня встречи с Путиным не будет. "Он лично должен брать на себя обязательства по прекращению огня, и желательно публичные", – отметил президент Украины.
17 мая в Офисе президента Украины сообщили, что переговорный процесс между странами, который проходил на уровне делегаций, приостановлен, так как с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать. С тех пор он не был возобновлен.
В Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Путин заявил 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.
В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".