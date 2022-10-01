"С этим нелюдем не о чем говорить". СНБО принял решение об отказе от переговоров с Путиным единогласно, сообщил Данилов

Данилов о Путине: О чем с ним можно говорить? Заявления о том, что "РФ готова к переговорам" – это слова для их населения Фото: rnbo.gov.ua

По его словам, всего на заседании СНБО было принято пять решений.

"Хочу обратить внимание, что кроме решения по поводу НАТО, есть еще один очень важный пункт решения СНБО, который сегодня обсуждался и единогласно был принят, – никаких переговоров с Путиным Украина вести не будет после того, что произошло сегодня. Точка. Мы будем вести переговоры только с другим президентом РФ. С этим нелюдем не о чем вообще говорить", – сказал Данилов.

Он подчеркнул, что переговоры с Путиным Украина вести не будет, "потому что это невозможно".

"Человек, который пренебрегает всем международным правом, законодательством, которое признает весь мир, забирает себе территории, организует фарс. О чем с ним можно говорить? А заявления о том, что "РФ готова к переговорам" – это слова для их населения. Дело в том, что у Путина после того, как объявил мобилизацию, начинаются определенные проблемы. Женщины России в ближайшее время поймут, что у них забирают их мужчин, мы их вынуждены убивать, потому что они пришли на нашу территорию и вы увидите, как это все будет происходить. Вопрос только времени", – сказал Данилов.

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