"Путин демонстрирует свое неоимпериалистическое видение советского образца". Лидер партии, победившей на выборах в Италии, осудила попытку аннексии территорий Украины

Ермак поблагодарил Мелони (на фото) за ее "четкую позицию и резкое осуждение российской неоимпериалистической политики" Фото: EPA

Об этом 30 сентября заявила Джорджа Мелони – лидер партии "Братья Италии", которая победила на внеочередных парламентских выборах в Италии, ее цитирует издание ANSA.

По словам Мелони, "объявление о присоединении к Российской Федерации четырех областей Украины после фарсовых референдумов, проведенных в условиях насильственной военной оккупации, не имеет ни юридического, ни политического значения".

Президент России Владимир Путин в очередной раз "демонстрирует свое неоимпериалистическое видение советского образца, угрожающее безопасности всего европейского континента", отметила итальянский политик.

По мнению Мелони, "очередное нарушение Россией правил сосуществования между нациями подтверждает необходимость компактности и единства западных демократий".

"Спасибо Джорджии Мелони за ее четкую позицию и резкое осуждение российской неоимпериалистической политики. С помощью свободных наций украинская земля избавится от российских захватчиков", – написал в Twitter глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.