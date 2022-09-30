"Путин демонстрирует свое неоимпериалистическое видение советского образца". Лидер партии, победившей на выборах в Италии, осудила попытку аннексии территорий Украины

Об этом 30 сентября заявила Джорджа Мелони – лидер партии "Братья Италии", которая победила на внеочередных парламентских выборах в Италии, ее цитирует издание ANSA.
По словам Мелони, "объявление о присоединении к Российской Федерации четырех областей Украины после фарсовых референдумов, проведенных в условиях насильственной военной оккупации, не имеет ни юридического, ни политического значения".
Президент России Владимир Путин в очередной раз "демонстрирует свое неоимпериалистическое видение советского образца, угрожающее безопасности всего европейского континента", отметила итальянский политик.
По мнению Мелони, "очередное нарушение Россией правил сосуществования между нациями подтверждает необходимость компактности и единства западных демократий".
"Спасибо Джорджии Мелони за ее четкую позицию и резкое осуждение российской неоимпериалистической политики. С помощью свободных наций украинская земля избавится от российских захватчиков", – написал в Twitter глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Thanks to @GiorgiaMeloni for her clear position and harsh condemnation of Russian neo-imperialist policies. With the help of free nations, * land will get rid of Russian invaders.— Andriy Yermak (@AndriyYermak) September 30, 2022
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, на улицах и в палатках на рынках.
Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права.
После объявления "результатов" псевдореферендумов ряд стран, в том числе Германия, Италия, США, Великобритания, Сербия, Израиль, заявили о непризнании результатов псевдореферендумов. Великобритания первой среди западных стран ввела санкции.
29 сентября Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины ("независимость" "ЛДНР" Россия признала 21 февраля).
30 сентября Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.