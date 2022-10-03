"Какой Илон Маск вам нравится больше?" Зеленский отреагировал на скандальный твит предпринимателя

Маск 3 октября предложил пользователям Twitter проголосовать по поводу "формулы мира" между Украиной и РФ, которая, по его мнению, должна включать повторные "референдумы" на временно оккупированных территориях под наблюдением ООН, признание украинского Крыма "российским", обеспечение Украиной водоснабжения полуострова и ее нейтральный статус. Предложение предпринимателя вызвало критику.

Зеленский написал: "Какой Илон Маск вам нравится больше?" – и предложил варианты ответа: "Поддерживающий Украину" и "Поддерживающий Россию".

На момент написания новости первый вариант поддержало 90,3% пользователей, второй – 9,7%.

Which @elonmusk do you like more? — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 3, 2022