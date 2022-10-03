"Какой Илон Маск вам нравится больше?" Зеленский отреагировал на скандальный твит предпринимателя

Маск 3 октября предложил пользователям Twitter проголосовать по поводу "формулы мира" между Украиной и РФ, которая, по его мнению, должна включать повторные "референдумы" на временно оккупированных территориях под наблюдением ООН, признание украинского Крыма "российским", обеспечение Украиной водоснабжения полуострова и ее нейтральный статус. Предложение предпринимателя вызвало критику.
Зеленский написал: "Какой Илон Маск вам нравится больше?" – и предложил варианты ответа: "Поддерживающий Украину" и "Поддерживающий Россию".
На момент написания новости первый вариант поддержало 90,3% пользователей, второй – 9,7%.
Which @elonmusk do you like more?— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 3, 2022
В 2014 году Россия оккупировала украинский Крым и начала боевые действия на востоке Украины, в результате которых были оккупированы часть Донецкой и Луганской областей.
24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. По состоянию на 3 октября под временной оккупацией РФ с учетом территорий, захваченных в 2014 году, находятся Автономная Республика Крым, часть Херсонской, Запорожской, Николаевской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.