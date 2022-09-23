"Пришло время". Бывшая возлюбленная Илона Маска, 35-летняя певица Граймс заявила, что сделает на лице татуировку

"Я всерьез рассматриваю возможность сделать татуировку белыми чернилами на лице на следующей неделе. Кажется, пришло время", – написала 35-летняя артистка.

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Контекст:

Граймс – канадская певица, музыкант, автор песен, продюсер и художница. Дебютный альбом артистки Geidi Primes вышел в 2010 году. Презентация последнего на данный момент, пятого, альбома Miss Anthropocene состоялась в 2020 году.

Летом 2019 года издание People сообщило, что Граймс удалили часть глазного яблока в ходе экспериментальной операции по лечению сезонной депрессии. В мае 2021-го артистка была госпитализирована с приступом панической атаки.