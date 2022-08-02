Маск показал фото, на котором у него с сыном от певицы Граймс одинаковые прически

Маск отметил, что фото было сделано в прошлом году на День благодарения.
На фото отец и сын позируют с одинаковыми прическами – у обоих выбриты виски и оставлены отросшие челки.
"День благодарения в прошлом году после просмотра слишком большого количества серий "Викингов", – подписал Маск снимок.
Thanksgiving last year after watching one too many episodes of Vikings pic.twitter.com/ra7lijKRhD— Elon Musk (@elonmusk) August 1, 2022
Маск и Граймс состояли в отношениях с 2018 года по конец сентября 2021-го. В сентябре 2021 года Маск заявил, что они с Граймс расстались, но продолжают вместе воспитывать сына.
В марте 2022 года Граймс призналась, что в декабре 2021 года у них родилась дочь от суррогатной матери.
На данный момент Маск официально является отцом девятерых детей.