Маск показал фото, на котором у него с сыном от певицы Граймс одинаковые прически

Маск отметил, что фото было сделано в прошлом году на День благодарения.

На фото отец и сын позируют с одинаковыми прическами – у обоих выбриты виски и оставлены отросшие челки.

"День благодарения в прошлом году после просмотра слишком большого количества серий "Викингов", – подписал Маск снимок.

Thanksgiving last year after watching one too many episodes of Vikings pic.twitter.com/ra7lijKRhD — Elon Musk (@elonmusk) August 1, 2022