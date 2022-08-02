Бульвар Шоубиз
 
02 августа, 2022
 
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Маск показал фото, на котором у него с сыном от певицы Граймс одинаковые прически

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Маск является отцом девятерых детей
Маск является отцом девятерых детей
Фото: ЕРА

Американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск 1 августа на своей странице в Twitter опубликовал совместное фото со своим сыном X Æ A-12, матерью которого является канадская певица Граймс.

Маск отметил, что фото было сделано в прошлом году на День благодарения.

На фото отец и сын позируют с одинаковыми прическами – у обоих выбриты виски и оставлены отросшие челки. 

"День благодарения в прошлом году после просмотра слишком большого количества серий "Викингов", – подписал Маск снимок.

Контекст:

Маск и Граймс состояли в отношениях с 2018 года по конец сентября 2021-го. В сентябре 2021 года Маск заявил, что они с Граймс расстались, но продолжают вместе воспитывать сына.

В марте 2022 года Граймс призналась, что в декабре 2021 года у них родилась дочь от суррогатной матери.

На данный момент Маск официально является отцом девятерых детей.

Теги: SpaceX, Tesla, Илон Маск, певица, День благодарения, Граймс, отец
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