Президент Литвы – Маску: Когда кто-то пытается украсть колеса вашей Tesla, это не делает его законным владельцем автомобиля или колес

"Дорогой Илон Маск. Когда кто-то пытается украсть колеса вашей Tesla, это не делает его законным владельцем автомобиля или колес. Хотя они утверждают, что оба проголосовали за это. Просто говорю", – написал он.
Dear @elonmusk, when someone tries to steal the wheels of your Tesla, it doesn't make them legal owner of the car or of the wheels. Even though they claim both voted in favor of it. Just saying. https://t.co/0eEjCydqu1— Gitanas Naus * da (@GitanasNauseda) October 3, 2022
Маск 3 октября сделал ряд скандальных заявлений. Он предложил пользователям Twitter проголосовать по поводу "формулы мира" между Украиной и РФ, которая, по его мнению, должна включать повторные "референдумы" на временно оккупированных территориях под наблюдением ООН, признание украинского Крыма "российским", обеспечение Украиной водоснабжения полуострова и ее нейтральный статус. Предложение предпринимателя вызвало критику.
Позже он также назвал победу Украины в войне против РФ "маловероятной" и заявил, что "воля людей на Донбассе и в Крыму должна решить, в составе России они или Украины".
В 2014 году Россия оккупировала украинский Крым и начала боевые действия на востоке Украины, в результате которых были оккупированы часть Донецкой и Луганской областей.
24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. По состоянию на 3 октября под временной оккупацией РФ с учетом территорий, захваченных в 2014 году, находятся Автономная Республика Крым, часть Херсонской, Запорожской, Николаевской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.