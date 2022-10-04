Президент Литвы – Маску: Когда кто-то пытается украсть колеса вашей Tesla, это не делает его законным владельцем автомобиля или колес

"Дорогой Илон Маск. Когда кто-то пытается украсть колеса вашей Tesla, это не делает его законным владельцем автомобиля или колес. Хотя они утверждают, что оба проголосовали за это. Просто говорю", – написал он.

Dear @elonmusk, when someone tries to steal the wheels of your Tesla, it doesn't make them legal owner of the car or of the wheels. Even though they claim both voted in favor of it. Just saying. https://t.co/0eEjCydqu1 — Gitanas Naus * da (@GitanasNauseda) October 3, 2022

Маск 3 октября сделал ряд скандальных заявлений. Он предложил пользователям Twitter проголосовать по поводу "формулы мира" между Украиной и РФ, которая, по его мнению, должна включать повторные "референдумы" на временно оккупированных территориях под наблюдением ООН, признание украинского Крыма "российским", обеспечение Украиной водоснабжения полуострова и ее нейтральный статус. Предложение предпринимателя вызвало критику.

Позже он также назвал победу Украины в войне против РФ "маловероятной" и заявил, что "воля людей на Донбассе и в Крыму должна решить, в составе России они или Украины".