Кулеба: Те, кто предлагает Украине отказаться от ее людей и земли, не должны прикрываться словом "мир"

"Те, кто предлагает Украине отказаться от ее людей и земли – якобы, чтобы не затрагивать обиженное эго [президента РФ Владимира] Путина или спасти Украину от страданий, не должны прикрывать словом "мир" слова "Пусть россияне убьют и изнасилуют еще тысячи невинных украинцев и захватят еще больше территорий", – заявил он.

Ті, хто пропонує Україні відмовитися від її людей та землі — нібито щоб не зачіпати ображене его Путіна чи врятувати Україну від страждань — не мають прикривати словом «мир» слова «Нехай росіяни вб’ють та з * валтують ще тисячі невинних українців і захоплять ще більше територій». — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 3, 2022

Кулеба не указал, кому адресовано обращение, но оно прозвучало на фоне скандальных заявлений американского предпринимателя, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска.

Маск 3 октября сделал ряд скандальных заявлений. Он предложил пользователям Twitter проголосовать по поводу "формулы мира" между Украиной и РФ, которая, по его мнению, должна включать повторные "референдумы" на временно оккупированных территориях под наблюдением ООН, признание украинского Крыма "российским", обеспечение Украиной водоснабжения полуострова и ее нейтральный статус. Предложение предпринимателя вызвало критику.

Позже он также назвал победу Украины в войне против РФ "маловероятной" и заявил, что "воля людей на Донбассе и в Крыму должна решить, в составе России они или Украины".