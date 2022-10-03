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Кулеба: Те, кто предлагает Украине отказаться от ее людей и земли, не должны прикрываться словом "мир"

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Кулеба сделал заявление на фоне скандальных высказываний Маска
Кулеба сделал заявление на фоне скандальных высказываний Маска
Фото: EPA

Те, кто предлагает Украине отказаться от своих людей и территорий, не должны прикрываться словом "мир", считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом он написал в Twitter 3 октября.

"Те, кто предлагает Украине отказаться от ее людей и земли – якобы, чтобы не затрагивать обиженное эго [президента РФ Владимира] Путина или спасти Украину от страданий, не должны прикрывать словом "мир" слова "Пусть россияне убьют и изнасилуют еще тысячи невинных украинцев и захватят еще больше территорий", – заявил он.

Кулеба не указал, кому адресовано обращение, но оно прозвучало на фоне скандальных заявлений американского предпринимателя, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска.

Маск 3 октября сделал ряд скандальных заявлений. Он предложил пользователям Twitter проголосовать по поводу "формулы мира" между Украиной и РФ, которая, по его мнению, должна включать повторные "референдумы" на временно оккупированных территориях под наблюдением ООН, признание украинского Крыма "российским", обеспечение Украиной водоснабжения полуострова и ее нейтральный статус. Предложение предпринимателя вызвало критику.

Позже он также назвал победу Украины в войне против РФ "маловероятной" и заявил, что "воля людей на Донбассе и в Крыму должна решить, в составе России они или Украины".

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала украинский Крым и начала боевые действия на востоке Украины, в результате которых были оккупированы часть Донецкой и Луганской областей.

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. По состоянию на 3 октября под временной оккупацией РФ с учетом территорий, захваченных в 2014 году, находятся Автономная Республика Крым, часть Херсонской, Запорожской, Николаевской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Крым, Украина, МИД Украины, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, Илон Маск
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