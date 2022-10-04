Украина официально отказалась от переговоров с Путиным. Зеленский ввел в действие решение СНБО

В первом пункте решения констатируется "невозможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным".

Указ президента также согласовывает текст совместного обращения Зеленского, спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о подаче заявки на вступление в Североатлантический альянс (НАТО).

СНБО также поручил Кабмину подготовить предложения "по доведению оборонного потенциала Украины до уровня, обеспечивающего гарантированный отпор вооруженной агрессии РФ", увеличению военной поддержки Украины по наращиванию ее оборонных способностей и объемов подготовки украинских военнослужащих.

Отдельным пунктом парламенту рекомендуется ускорить принятие законопроектов о санкционном реагировании в отношении России.

Контекст:

Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с президентом РФ, но в Москве отвечали отказом.

В начале мая Зеленский заявил, что без прекращения огня встречи с Путиным не будет. "Он лично должен брать на себя обязательства по прекращению огня, и желательно публичные", – отметил президент Украины.

17 мая в Офисе президента Украины сообщили, что переговорный процесс между странами, который проходил на уровне делегаций, приостановлен, так как с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать. С тех пор он не был возобновлен.

В Кремле неоднократно требовали от Украины капитуляции и принятия условий РФ. Путин заявил 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.

В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".

30 сентября президент заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.