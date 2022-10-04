ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина официально отказалась от переговоров с Путиным. Зеленский ввел в действие решение СНБО

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Указ президента также согласовывает текст обращение о подаче заявки Украины на вступление в Североатлантический альянс
Указ президента также согласовывает текст обращение о подаче заявки Украины на вступление в Североатлантический альянс
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №679, который вводит в действие решение Совета по вопросам национальной безопасности и обороны от 30 сентября о действиях Украины в ответ на попытку России аннексировать территории.

В первом пункте решения констатируется "невозможность проведения переговоров с президентом России  Владимиром Путиным". 

Указ президента также согласовывает текст совместного обращения Зеленского, спикера  Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о подаче заявки на вступление в Североатлантический альянс (НАТО).

СНБО также поручил Кабмину подготовить предложения "по  доведению оборонного потенциала Украины до уровня, обеспечивающего гарантированный отпор вооруженной агрессии РФ", увеличению военной поддержки Украины по наращиванию ее оборонных способностей и объемов подготовки украинских военнослужащих.

Отдельным пунктом парламенту рекомендуется ускорить принятие законопроектов о  санкционном  реагировании в отношении России.

Контекст:

Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с президентом РФ, но в Москве отвечали отказом

В начале мая Зеленский заявил, что без прекращения огня встречи с Путиным не будет. "Он лично должен брать на себя обязательства по прекращению огня, и желательно публичные", – отметил президент Украины.

17 мая в Офисе президента Украины сообщили, что переговорный процесс между странами, который проходил на уровне делегаций, приостановлен, так как с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать. С тех пор он не был возобновлен. 

В Кремле неоднократно требовали от Украины капитуляции и принятия условий РФ. Путин заявил 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.

В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".

30 сентября президент заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

Теги: Россия, Владимир Путин, санкции, СНБО, переговоры, Владимир Зеленский, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Не рыдал. Прощения не просил". Ургант назвал свой звонок Потапу после нападения РФ на Украину "частным разговором"
"Не рыдал. Прощения не просил". Ургант назвал свой звонок Потапу после нападения РФ на Украину "частным разговором"
"Зашла почитать комментарии про заметный животик", "Настя такая красивая". Каменских станцевала перед камерой
"Зашла почитать комментарии про заметный животик", "Настя такая красивая". Каменских станцевала перед камерой
"Ничего не понятно, но очень интересно". Арестович озадачил сеть снимком с Подоляком
"Ничего не понятно, но очень интересно". Арестович озадачил сеть снимком с Подоляком
"Были холопами – стали рабами". Пугачева высказалась об авторах публичных анонимных оскорблений в ее адрес
"Были холопами – стали рабами". Пугачева высказалась об авторах публичных анонимных оскорблений в ее адрес
"Чтобы не подлежать могилизации". Гордон показал, как россияне намеренно ломают ноги, чтобы не идти на фронт
"Чтобы не подлежать могилизации". Гордон показал, как россияне намеренно ломают ноги, чтобы не идти на фронт
Тоня Матвиенко: Арсен падкий на красивых девушек? Не знала даже, что такие слухи ходят
Тоня Матвиенко: Арсен падкий на красивых девушек? Не знала даже, что такие слухи ходят
"Действительно, милая пара". Рианна вышла в свет с отцом своего ребенка
"Действительно, милая пара". Рианна вышла в свет с отцом своего ребенка
"Мой тыл, моя опора". Боржемская показала сына от Узелкова
"Мой тыл, моя опора". Боржемская показала сына от Узелкова
38-летняя жена Макаревича показала 68-летнего мужа и полугодовалого сына
38-летняя жена Макаревича показала 68-летнего мужа и полугодовалого сына
Тина Кароль показала пятую точку в облегающих брюках. Фото
Тина Кароль показала пятую точку в облегающих брюках. Фото
Победительницу конкурса красоты в аннексированном Крыму оштрафовали за исполнение песни "Ой, у лузі червона калина"
Победительницу конкурса красоты в аннексированном Крыму оштрафовали за исполнение песни "Ой, у лузі червона калина"
"Боже, какой кошмар. Бедный малыш", "Как это развидеть?" Невзоров шокировал сеть обрядом крещения ребенка
"Боже, какой кошмар. Бедный малыш", "Как это развидеть?" Невзоров шокировал сеть обрядом крещения ребенка
Кацурин показал Дорофееву без бюстгальтера и трусов. Фото
Кацурин показал Дорофееву без бюстгальтера и трусов. Фото
Осадчая заявила, что у Илона Маска психическое расстройство, и назвала диагноз
Осадчая заявила, что у Илона Маска психическое расстройство, и назвала диагноз
Данилко: Я сниму маску, когда закончится война
Данилко: Я сниму маску, когда закончится война
"Вспомнил, что в скобках надо добавить "х...йло". В сети обсуждают манипуляции Путина с ручкой во время последнего появления на публике
"Вспомнил, что в скобках надо добавить "х...йло". В сети обсуждают манипуляции Путина с ручкой во время последнего появления на публике
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Невзоров о Собчак: У нее была медиароль делать вид, что "премьерки" и выщипка лобкового волоса остаются наиглавнейшими событиями России (46024)
2
Почему мировые дизайнеры без ума от украинской модели Кристи Пономарь (45889) G
3
49-летний Данилко: У меня не будет семьи. Я это уже понимаю. Ничего страшного (30629)
4
"Путинская проститутка, мразь редкая". Пропагандист Певцов призвал мобилизованных "идти на войну, иначе геи-сатанисты трахнут их в жопу" (28832)
5
"Есть на Урале подземный дворец. Он туда ...банет! Димку возьмет, с ним ...банет". Слепаков высмеял Путина, угрожающего ядерным ударом. Видео (22171)
6
"Как же вам к лицу", "Приятно видеть в новом образе". Данилко в день своего 49-летия снялся в новой кепке и вышиванке. Фото (22169)
7
"Вспомнил, что в скобках надо добавить "х...йло". В сети обсуждают манипуляции Путина с ручкой во время последнего появления на публике (21561)
8
Букингемский дворец опубликовал первое официальное фото Чарльза III c женой, сыном и невесткой (19630)
 
 
 
 