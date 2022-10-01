ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Санкции СНБО охватят свыше 3600 компаний и людей, среди них родственники Путина и олигархи – Минэкономики Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Новый пакет санкций СНБО готовила межведомственная группа под руководством министра экономики Украины
Новый пакет санкций СНБО готовила межведомственная группа под руководством министра экономики Украины
Фото: me.gov.ua

Перечень санкционных лиц, утвержденный решением Совета национальной безопасности и обороны Украины 30 сентября, включает более 3600 физических и юридических лиц. Об этом 1 октября сообщило Минэкономики Украины.

Согласно пресс-релизу министерства, в список вошли:

  • дети и родственники президента РФ Владимира Путина и его близкого окружения;
  • представители региональных элит и властей России;
  • олигархи и их близкое окружение;
  • артисты и пропагандисты, включая граждан Украины;
  • коллаборанты, перешедшие на сторону врага;
  • высокопоставленные должностные лица государственных корпораций;
  • представители высшего руководящего состава вооруженных сил России;
  • представители т.н. "правительств ЛДНР", оккупационной власти АР Крым и главарей незаконных вооруженных формирований, действующих на оккупированной территории Украины.
  • иностранные граждане – "международные наблюдатели", участвовавшие в псевдореферендумах на оккупированных территориях.

Санкции введены и против ключевых системообразующих компаний РФ, банков, предприятий оборонно-промышленного комплекса, добывающей, энергетической, коммуникационной, логистической и других сфер.

В ведомстве отметили, что пакеты санкций были рассмотрены Межведомственной рабочей группой по реализации государственной санкционной политики под председательством первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Юлии Свириденко, после чего поданы Службой безопасности Украины в СНБО. 

"Лица, причастные к развязыванию агрессивной войны против Украины или поддерживающие путинский режим, должны четко осознать: наказание будет неизбежным. На каждое действие, направленное против Украины и украинского народа, мы ответим. В том числе и санкциями – как мощным инструментом экономического давления", – заявила Свириденко.

По ее словам, потенциал ужесточения санкций еще далеко не исчерпан, и Украина продолжит синхронизировать санкционные действия с международными партнерами.

Контекст:

Украина и международное сообщество вводили санкции против России с 2014 года, когда был оккупирован Крым и начата война на Донбассе. После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года санкции против России расширились и ужесточились.

В течение полномасштабной войны СНБО несколько раз вводил санкции против россиян. В частности, в июне были введены санкции против президента РФ Владимира Путина и еще 34 российских чиновников, в начале сентября – против 606 физических лиц, относящихся к руководящей верхушке России.

30 сентября СНБО решил ввести новый пакет санкций против ряда россиян и российских компаний, которые вовлечены в агрессию РФ против Украины.

Как пояснил президент Владимир Зеленский, санкции применят "к лицам... которые не нашли в себе мужества выступить в защиту человечности и международного права либо так или иначе вовлечены в агрессивные шаги против Украины и сообщества демократических народов". По его словам, санкции предназначены "реально демонтировать российское влияние и при этом повлиять на состояние вещей в самой Российской Федерации". 

Теги: Россия, Владимир Путин, санкции, референдум, СНБО, международные наблюдатели, Министерство экономики, олигархи, война России против Украины, ЛДНР, Минэкономики, Юлия Свириденко, коллаборационизм
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Извинялся за всю страну". Потап назвал известного российского ведущего, который позвонил ему после нападения РФ на Украину
"Извинялся за всю страну". Потап назвал известного российского ведущего, который позвонил ему после нападения РФ на Украину
"Мы чуть не потеряли ее". 55-летний Вакки впервые показал свою маму
"Мы чуть не потеряли ее". 55-летний Вакки впервые показал свою маму
Продюсер "Танцев со звездами" рассказал, когда начнутся съемки нового сезона шоу
Продюсер "Танцев со звездами" рассказал, когда начнутся съемки нового сезона шоу
"Единственные, в ком уверен, – в побратимах, потому что все функционируют, как одно целое". Сын Пелиха рассказал о службе на передовой
"Единственные, в ком уверен, – в побратимах, потому что все функционируют, как одно целое". Сын Пелиха рассказал о службе на передовой
Жена Андрея Шевченко показала селфи с мужем
Жена Андрея Шевченко показала селфи с мужем
Потап заявил, что состоит в теробороне
Потап заявил, что состоит в теробороне
"Глаза не видели, а уши не слышали". 18-летняя дочь Константина Меладзе снялась в Калифорнии
"Глаза не видели, а уши не слышали". 18-летняя дочь Константина Меладзе снялась в Калифорнии
Известный украинский актер стал фитнес-тренером
Известный украинский актер стал фитнес-тренером
"Как выдержать, когда твой ребенок тебе такое пишет, а ты за границей?" Потап рассказал, какое сообщение написал ему сын в первые дни войны
"Как выдержать, когда твой ребенок тебе такое пишет, а ты за границей?" Потап рассказал, какое сообщение написал ему сын в первые дни войны
Продюсеры в день премьеры перенесли показ шоу "Холостяк"
Продюсеры в день премьеры перенесли показ шоу "Холостяк"
"Какая красота!" 19-летняя дочь звезды "Квартала 95" Кравец обнародовала снимки в просторной рубашке
"Какая красота!" 19-летняя дочь звезды "Квартала 95" Кравец обнародовала снимки в просторной рубашке
Тина Кароль: Я кормлю не только семью, но и весь свой коллектив
Тина Кароль: Я кормлю не только семью, но и весь свой коллектив
Горбунов, комментируя получение ордена от Зеленского, привел сравнение с воюющим на фронте Хлывнюком
Горбунов, комментируя получение ордена от Зеленского, привел сравнение с воюющим на фронте Хлывнюком
Потап рассказал, что ответила Ани Лорак на просьбу Каменских не молчать о войне
Потап рассказал, что ответила Ани Лорак на просьбу Каменских не молчать о войне
  "Не понимаю, почему туда едут мужики с мешками, а обратно – мешки с мужиками". Великий снял ролик о мобилизации в РФ
  "Не понимаю, почему туда едут мужики с мешками, а обратно – мешки с мужиками". Великий снял ролик о мобилизации в РФ
Кекелия заявила, что возвращается с детьми в Украину
Кекелия заявила, что возвращается с детьми в Украину
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко снялась на берегу океана в футболке с изображением мужа. Фото (193881)
2
"А кого там тогда бомбили?" Макаревич прокомментировал псевдореферендумы во временно оккупированных областях Украины (193389)
3
Потап рассказал, что ответила Ани Лорак на просьбу Каменских не молчать о войне (146818)
4
Страдающий нарушением речи Уиллис продал российской компании права на использование своей цифровой копии (43854)
5
"Больше не могла". Дорофеева высказалась о новом романе и расставании с мужем (41905)
6
"Не могу сказать, что Миша осыпал меня цветами, но у нас были хорошие отношения". Кацурина рассказала, как узнала о романе мужа с Дорофеевой (36137)
7
40-летняя Мейхер снялась в ванной. Фото (32948)
8
"Отправили выносить мусор, а домой не пустили". 38-летний Демин рассказал об издевательствах матери, которая подала на него в суд (26521)
 
 
 
 