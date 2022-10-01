Санкции СНБО охватят свыше 3600 компаний и людей, среди них родственники Путина и олигархи – Минэкономики Украины

Согласно пресс-релизу министерства, в список вошли:

Санкции введены и против ключевых системообразующих компаний РФ, банков, предприятий оборонно-промышленного комплекса, добывающей, энергетической, коммуникационной, логистической и других сфер.

В ведомстве отметили, что пакеты санкций были рассмотрены Межведомственной рабочей группой по реализации государственной санкционной политики под председательством первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Юлии Свириденко, после чего поданы Службой безопасности Украины в СНБО.

По ее словам, потенциал ужесточения санкций еще далеко не исчерпан, и Украина продолжит синхронизировать санкционные действия с международными партнерами.

"Лица, причастные к развязыванию агрессивной войны против Украины или поддерживающие путинский режим, должны четко осознать: наказание будет неизбежным. На каждое действие, направленное против Украины и украинского народа, мы ответим. В том числе и санкциями – как мощным инструментом экономического давления", – заявила Свириденко.

Контекст:

Украина и международное сообщество вводили санкции против России с 2014 года, когда был оккупирован Крым и начата война на Донбассе. После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года санкции против России расширились и ужесточились.

В течение полномасштабной войны СНБО несколько раз вводил санкции против россиян. В частности, в июне были введены санкции против президента РФ Владимира Путина и еще 34 российских чиновников, в начале сентября – против 606 физических лиц, относящихся к руководящей верхушке России.

30 сентября СНБО решил ввести новый пакет санкций против ряда россиян и российских компаний, которые вовлечены в агрессию РФ против Украины.

Как пояснил президент Владимир Зеленский, санкции применят "к лицам... которые не нашли в себе мужества выступить в защиту человечности и международного права либо так или иначе вовлечены в агрессивные шаги против Украины и сообщества демократических народов". По его словам, санкции предназначены "реально демонтировать российское влияние и при этом повлиять на состояние вещей в самой Российской Федерации".