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Зеленский о новых санкциях СНБО: Вводятся, чтобы реально демонтировать российское влияние и при этом повлиять на ситуацию в России

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Зеленский о санкциях: Там действительно большой перечень, довольно громкие фамилии
Зеленский о санкциях: Там действительно большой перечень, довольно громкие фамилии
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вводимые Украиной санкции против российского бизнеса призваны демонтировать российское влияние и повлиять на ситуацию в самой России. Об этом он сказал в вечернем обращении 30 сентября, опубликованном Офисом президента.

"Хочу добавить кое-что о решении СНБО по санкциям против российских физических и юридических лиц. Там действительно большой перечень, довольно громкие фамилии. Но все же мы ориентируемся не на громкость, а на то, чтобы реально демонтировать российское влияние и при этом повлиять на состояние вещей в самой Российской Федерации", – заявил Зеленский.

По его словам, ограничения введут "против нескольких тысяч субъектов".

"Синхронизируются санкции Украины и наших партнеров. Вводятся новые санкции против ключевых персоналий, против значимых российских предприятий", – добавил президент.

Кроме того, по его словам, санкции будут введены и против некоторых иностранцев, которые участвовали в оккупации и аннексии.

"Конечно, санкции будут применены и к гражданам других государств, которые приняли участие в российском фарсе на оккупированной территории нашего государства. Псевдореферендумы – это элементы агрессии против суверенного государства, и каждый, кто причастен к организации или проведению этого фарса, будет привлечен к ответственности", – подчеркнул Зеленский. 

Контекст:

Украина и международное сообщество вводили санкции против России с 2014 года, когда был оккупирован Крым и начата война на Донбассе. После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года санкции против России расширились и ужесточились.

В течение полномасштабной войны СНБО несколько раз вводил санкции против россиян. В частности, в июне были введены санкции против президента РФ Владимира Путина и еще 34 российских чиновников, в начале сентября – против 606 физических лиц, относящихся к руководящей верхушке России.

На заседании 30 сентября Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести новый пакет санкций против ряда россиян и российских компаний, которые вовлечены в агрессию РФ против Украины. В санкционном пакете – тысячи бизнесменов, чиновников, депутатов Госдумы и компаний, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Теги: Россия, санкции, референдум, СНБО, аннексия, Владимир Зеленский, война России против Украины
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