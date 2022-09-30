Зеленский о новых санкциях СНБО: Вводятся, чтобы реально демонтировать российское влияние и при этом повлиять на ситуацию в России

"Хочу добавить кое-что о решении СНБО по санкциям против российских физических и юридических лиц. Там действительно большой перечень, довольно громкие фамилии. Но все же мы ориентируемся не на громкость, а на то, чтобы реально демонтировать российское влияние и при этом повлиять на состояние вещей в самой Российской Федерации", – заявил Зеленский.
По его словам, ограничения введут "против нескольких тысяч субъектов".
"Синхронизируются санкции Украины и наших партнеров. Вводятся новые санкции против ключевых персоналий, против значимых российских предприятий", – добавил президент.
Кроме того, по его словам, санкции будут введены и против некоторых иностранцев, которые участвовали в оккупации и аннексии.
"Конечно, санкции будут применены и к гражданам других государств, которые приняли участие в российском фарсе на оккупированной территории нашего государства. Псевдореферендумы – это элементы агрессии против суверенного государства, и каждый, кто причастен к организации или проведению этого фарса, будет привлечен к ответственности", – подчеркнул Зеленский.
Украина и международное сообщество вводили санкции против России с 2014 года, когда был оккупирован Крым и начата война на Донбассе. После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года санкции против России расширились и ужесточились.
В течение полномасштабной войны СНБО несколько раз вводил санкции против россиян. В частности, в июне были введены санкции против президента РФ Владимира Путина и еще 34 российских чиновников, в начале сентября – против 606 физических лиц, относящихся к руководящей верхушке России.
На заседании 30 сентября Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести новый пакет санкций против ряда россиян и российских компаний, которые вовлечены в агрессию РФ против Украины. В санкционном пакете – тысячи бизнесменов, чиновников, депутатов Госдумы и компаний, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.