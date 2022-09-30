Зеленский о новых санкциях СНБО: Вводятся, чтобы реально демонтировать российское влияние и при этом повлиять на ситуацию в России

Зеленский о санкциях: Там действительно большой перечень, довольно громкие фамилии Фото: president.gov.ua

"Хочу добавить кое-что о решении СНБО по санкциям против российских физических и юридических лиц. Там действительно большой перечень, довольно громкие фамилии. Но все же мы ориентируемся не на громкость, а на то, чтобы реально демонтировать российское влияние и при этом повлиять на состояние вещей в самой Российской Федерации", – заявил Зеленский.

По его словам, ограничения введут "против нескольких тысяч субъектов".

"Синхронизируются санкции Украины и наших партнеров. Вводятся новые санкции против ключевых персоналий, против значимых российских предприятий", – добавил президент.

Кроме того, по его словам, санкции будут введены и против некоторых иностранцев, которые участвовали в оккупации и аннексии.

"Конечно, санкции будут применены и к гражданам других государств, которые приняли участие в российском фарсе на оккупированной территории нашего государства. Псевдореферендумы – это элементы агрессии против суверенного государства, и каждый, кто причастен к организации или проведению этого фарса, будет привлечен к ответственности", – подчеркнул Зеленский.