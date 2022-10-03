Чичваркин рассказал, сколько может прожить Путин

"Сейчас за ним с чемоданом ездят. 35 раз за месяц берут онкомаркеры. У него просто динамическая модель онкомаркеров, по сути, чтобы понимать, что с ним произойдет. Посмотрите на могилы родителей – около 80 лет при условии, что была блокада, война, херовое питание и не то чтобы богатая жизнь. А он не курит, не пьет, в бассейне купается, все делает правильно, следит за здоровьем. Он может прочухать любое количество времени", – заявил Чичваркин.

"В любом случае Путин уже на свалке истории, он себя списал", – отметила Бацман.

"Почему вы это говорите? На этой свалке он может править еще 20 лет", – сказал Чичваркин.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube