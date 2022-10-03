Чичваркин рассказал, сколько может прожить Путин

"Сейчас за ним с чемоданом ездят. 35 раз за месяц берут онкомаркеры. У него просто динамическая модель онкомаркеров, по сути, чтобы понимать, что с ним произойдет. Посмотрите на могилы родителей – около 80 лет при условии, что была блокада, война, херовое питание и не то чтобы богатая жизнь. А он не курит, не пьет, в бассейне купается, все делает правильно, следит за здоровьем. Он может прочухать любое количество времени", – заявил Чичваркин.
"В любом случае Путин уже на свалке истории, он себя списал", – отметила Бацман.
"Почему вы это говорите? На этой свалке он может править еще 20 лет", – сказал Чичваркин.
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.
В зарубежных поездках его сопровождает сотрудник президентской охраны, который собирает за ним мочу и фекалии. Об этом стало известно из совместного материала французского журналиста Режиса Жанте и расследователя российского "Проекта" Михаила Рубина, который 8 июня опубликовал французский журнал Paris Match.