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Чичваркин рассказал, сколько может прожить Путин

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Чичваркин: Путин может прочухать любое количество времени
Чичваркин: Путин может прочухать любое количество времени
Фото: ЕРА

Президент РФ Владимир Путин следит за своим здоровьем, заявил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман российский бизнесмен Евгений Чичваркин.

"Сейчас за ним с чемоданом ездят. 35 раз за месяц берут онкомаркеры. У него просто динамическая модель онкомаркеров, по сути, чтобы понимать, что с ним произойдет. Посмотрите на могилы родителей – около 80 лет при условии, что была блокада, война, херовое питание и не то чтобы богатая жизнь. А он не курит, не пьет, в бассейне купается, все делает правильно, следит за здоровьем. Он может прочухать любое количество времени", – заявил Чичваркин.

"В любом случае Путин уже на свалке истории, он себя списал", – отметила Бацман.

"Почему вы это говорите? На этой свалке он может править еще 20 лет", – сказал Чичваркин.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. 

В зарубежных поездках его сопровождает сотрудник президентской охраны, который собирает за ним мочу и фекалии. Об этом стало известно из совместного материала французского журналиста Режиса Жанте и расследователя российского "Проекта" Михаила Рубина, который 8 июня опубликовал французский журнал Paris Match.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, здоровье, Евгений Чичваркин, Алеся Бацман, интервью
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