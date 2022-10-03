Чичваркин: Патрушев – мрачный андроповский упырь, путинский гуру

Чичваркин: Патрушев, Пригожин и Кадыров на какое-то время могут захватить власть в России Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Чем больше поражений в войне, тем больше об этом говорят. Называют фамилии и [секретаря Совбеза РФ Николая] Патрушева, и сына Патрушева Дмитрия, и [владельца ЧВК "Вагнер" Евгения] Пригожина, [премьер-министра РФ Михаила] Мишустина", – спросила Бацман.

"У них ни у кого нет никакой сакральности, никакого нет чувства того, что вот... В нем же должны увидеть мужика. Вот если Пригожин как раз именно для мужикастых мужиков мужик. Просто про него мало кто знает. И не знают, кто это такой. Гипотетически это сложно предположить, но, наверное, может быть. Рамзан Кадыров может быть. Он молодой и он очень харизматичный, будем предельно честны. Используем это слово "харизматичный". Первого русского убил в 16 лет. [Первый замглавы администрации Сергей] Кириенко уже был, и о нем мерзотнейшая память у народа. Потому что разорение 1998-го непосредственно связано с ним. Я слышал фамилию [главы минфина РФ Антона] Силуанова. Человек который может отфронтировать всех, кто умеет считать деньги. Про харизму Силуанова я ничего не знаю. Мишустину ничего не сделать для нимба сакральности. Его не будут воспринимать серьезно", – рассказал Чичваркин.

По его мнению, не может стать новым руководителем и Патрушев.

"Патрушев – такой мрачный андроповский упырь, который старший путинский друг, его, наверное учитель, гуру, старший брат. Я думаю, что, если будет смена, Россия точно не захочет еще хуже, чем было. Хотя на какое-то время они могут прихватить власть. Условно говоря, Патрушев с Пригожиным и Кадыровым могут быть каким-то временным правительством гипотетически", – поделился Чичваркин.

Он считает, что на пост главы государства может претендовать "достаточно харизматичный" человек.

"Путин постарался, чтобы вокруг него сильных личностей, ярких, харизматичных, симпатичных для людей не было. Потому что боится за свою задницу. И, как следствие, их нет", – заявил Чичваркин.

Бацман напомнила, что сам Путин, когда пришел к власти, был "серой мышью".

"Абсолютно серое лицо, стертая физиономия, говорил монотонно", – сказала Бацман.

"Говорил четко, половину на фене, очень понятные вещи говорил. Говорил очень правильные, важные вещи. Четко, понятно, очень вкрадчиво, очень доходчиво. С таким подворотом и очень понятным народу юморком и зашел, как дети в школу", – отметил Чичваркин.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube