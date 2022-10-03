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Чичваркин: Патрушев – мрачный андроповский упырь, путинский гуру

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Чичваркин: Патрушев, Пригожин и Кадыров на какое-то время могут захватить власть в России
Чичваркин: Патрушев, Пригожин и Кадыров на какое-то время могут захватить власть в России
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Президент РФ Владимир Путин постарался сделать так, чтобы вокруг него не было ярких харизматичных людей. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил российский бизнесмен Евгений Чичваркин, отвечая на вопрос о возможных преемниках главы России.

"Чем больше поражений в войне, тем больше об этом говорят. Называют фамилии и [секретаря Совбеза РФ Николая] Патрушева, и сына Патрушева Дмитрия, и [владельца ЧВК "Вагнер" Евгения] Пригожина, [премьер-министра РФ Михаила] Мишустина", – спросила Бацман.

"У них ни у кого нет никакой сакральности, никакого нет чувства того, что вот... В нем же должны увидеть мужика. Вот если Пригожин как раз именно для мужикастых мужиков мужик. Просто про него мало кто знает. И не знают, кто это такой. Гипотетически это сложно предположить, но, наверное, может быть. Рамзан Кадыров может быть. Он молодой и он очень харизматичный, будем предельно честны. Используем это слово "харизматичный". Первого русского убил в 16 лет. [Первый замглавы администрации Сергей] Кириенко уже был, и о нем мерзотнейшая память у народа. Потому что разорение 1998-го непосредственно связано с ним. Я слышал фамилию [главы минфина РФ Антона] Силуанова. Человек который может отфронтировать всех, кто умеет считать деньги. Про харизму Силуанова я ничего не знаю. Мишустину ничего не сделать для нимба сакральности. Его не будут воспринимать серьезно", – рассказал Чичваркин.

По его мнению, не может стать новым руководителем и Патрушев.

"Патрушев – такой мрачный андроповский упырь, который старший путинский друг, его, наверное учитель, гуру, старший брат. Я думаю, что, если будет смена, Россия точно не захочет еще хуже, чем было. Хотя на какое-то время они могут прихватить власть. Условно говоря, Патрушев с Пригожиным и Кадыровым могут быть каким-то временным правительством гипотетически", – поделился Чичваркин.

Он считает, что на пост главы государства может претендовать "достаточно харизматичный" человек.

"Путин постарался, чтобы вокруг него сильных личностей, ярких, харизматичных, симпатичных для людей не было. Потому что боится за свою задницу. И, как следствие, их нет", – заявил Чичваркин.

Бацман напомнила, что сам Путин, когда пришел к власти, был "серой мышью".

"Абсолютно серое лицо, стертая физиономия, говорил монотонно", – сказала Бацман.

"Говорил четко, половину на фене, очень понятные вещи говорил. Говорил очень правильные, важные вещи. Четко, понятно, очень вкрадчиво, очень доходчиво. С таким подворотом и очень понятным народу юморком и зашел, как дети в школу", – отметил Чичваркин.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

Одним из людей, заинтересованных в транзите власти в России, называют Патрушева, который занимает должность секретаря Совбеза России с мая 2008 года. По мнению российского историка, политического аналитика Валерия Соловья, Патрушев недавно ездил в Китай, чтобы рассказать о том, как будет проходить транзит.

Мнение о том, что Патрушев предлагает своего сына в качестве преемника Путина, в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказывал и украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Рамзан Кадыров, Антон Силуанов, Евгений Чичваркин, Николай Патрушев, Сергей Кириенко, Алеся Бацман, интервью, власть, Евгений Пригожин, Российская Федерация, Михаил Мишустин
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