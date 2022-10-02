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Чичваркин: План Путина – как минимум половина Украины, Казахстан, страны Балтии, Молдова с Приднестровьем. Он на этих территориях не видит стран

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Чичваркин: Путин очень хитрый
Чичваркин: Путин очень хитрый
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Президент РФ Владимир Путин все время вводит противника в заблуждение, заявил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман российский бизнесмен Евгений Чичваркин.

"Я хочу обратить внимание, чтобы не сбрасывали со счетов, чтобы в какой-то момент не случилась эйфория, что все получается. Путин очень хитрый. Я просто хочу немножко позвонить в этот колокольчик, что этот человек в целом очень хитрый. Он, как генерал Иволгин в фильме "Даун Хаус", все время вводит противника в заблуждение. И очень часто у него получается ввести в заблуждение. Это то, что он делает даже не профессионально, а уже инстинктивно. Это его профдеформация – врать. Это его ДНК", – подчеркнул Чичваркин.

"Кого сейчас он вводит в заблуждение", – поинтересовалась Бацман.

"Всех", – сказал собеседник.

"И в чем именно это заблуждение? Какая настоящая его цель и план", – уточнила журналистка.

"План – я думаю – как минимум половина Украины, потом все равно Казахстан и страны Балтии, и завершение всего – Советский Союз и с Приднестровьем, и с Молдовой. То есть он вообще на этих территориях не видит стран", – подчеркнул Чичваркин.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Чичваркин родился в 1974 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). В 1997 году вместе с другом создал компанию "Евросеть", которая со временем стала крупнейшим российским сотовым ретейлером.

В 2008 году российские силовики провели обыск в центральном офисе фирмы, расследуя дело о похищении бывшего экспедитора "Евросети", которого служба безопасности компании обвиняла в кражах сотовых телефонов. В том же году Чичваркин и его партнер продали "Евросеть". В 2009 году Россия объявила бизнесмена в международный розыск. Дело против него закрыли в начале 2011 года, но Чичваркин отказался возвращаться в страну, опасаясь новых преследований.

Чичваркин занимается бизнесом в Великобритании, где у него есть винный магазин Hedonism Wines в Лондоне.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Молдова, Казахстан, Приднестровье, страны Балтии, Евгений Чичваркин, Алеся Бацман, интервью
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