Чичваркин: В тревожный чемоданчик типичного соратника Путина входят выданные за дикие деньги паспорта на другие фамилии с визами, наличка и спутниковые телефоны

Бацман спросила, думают ли соратники Путина о "спасении своей шкуры".

"Все. Все до единого. Конечно. Все до единого постоянно думают, как, через что они будут сбегать, как вывозить семьи, как вывозить деньги. Доминирующее большинство из них готовят тревожный чемоданчик. Они же играют идиотов. Настоящих идиотов там мало. Они сволочи, а не идиоты", – сказал собеседник.

"Что входит в классический тревожный чемоданчик ближайшего соратника Путина", – уточнила Бацман.

"Выданные по знакомству за дикие деньги эсвээровские паспорта на другие фамилии, уже с поставленными туда визами. Либо паспорта вообще Сент-Китс и Невиса или Аргентины, наличка, спутниковые телефоны, прикид", – сообщил Чичваркин.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube