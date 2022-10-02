Чичваркин: В тревожный чемоданчик типичного соратника Путина входят выданные за дикие деньги паспорта на другие фамилии с визами, наличка и спутниковые телефоны

Бацман спросила, думают ли соратники Путина о "спасении своей шкуры".
"Все. Все до единого. Конечно. Все до единого постоянно думают, как, через что они будут сбегать, как вывозить семьи, как вывозить деньги. Доминирующее большинство из них готовят тревожный чемоданчик. Они же играют идиотов. Настоящих идиотов там мало. Они сволочи, а не идиоты", – сказал собеседник.
"Что входит в классический тревожный чемоданчик ближайшего соратника Путина", – уточнила Бацман.
"Выданные по знакомству за дикие деньги эсвээровские паспорта на другие фамилии, уже с поставленными туда визами. Либо паспорта вообще Сент-Китс и Невиса или Аргентины, наличка, спутниковые телефоны, прикид", – сообщил Чичваркин.
Чичваркин в 1997 году вместе с другом создал компанию "Евросеть", которая со временем стала крупнейшим российским сотовым ретейлером. В 2008 году российские силовики провели обыск в центральном офисе фирмы, расследуя дело о похищении бывшего экспедитора "Евросети", которого служба безопасности компании обвиняла в кражах сотовых телефонов. В том же году Чичваркин и его партнер продали "Евросеть". В 2009 году Россия объявила бизнесмена в международный розыск. Дело против него закрыли в начале 2011 года, но Чичваркин отказался возвращаться в страну, опасаясь новых преследований.
Чичваркин занимается бизнесом в Великобритании, где у него есть винный магазин Hedonism Wines в Лондоне.