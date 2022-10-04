Чичваркин: Могилизировать в РФ можно и 2 млн человек. Если бы они были не такие жадные упыри, собрали бы 300 тыс. без шума

"Могилизировать можно достаточно много людей. Это они сейчас собрали 300 тыс., а могут собрать и 2 млн. Но если бы они были не такие жадные упыри, они подняли бы деньги и собрали эти 300 тыс. без единого визга, крика, шума. Все пошли бы добровольно, и мы даже не узнали бы, что они пошли", – сказал Чичваркин.

Он считает, что мобилизация могла бы пройти незамеченной, если бы россиянам предложили деньги за службу.

"Мы об этом никак не узнали бы, если бы они заплатили побольше. Но это не та страна. Поэтому решили сделать насильно, по традиции, прикладом в спину. Поэтому столько много шума. Столько людей, которые не хотят воевать. Столько много женщин, которые не согласны с тем, что их мужья, дети или отцы идут воевать. Потому что когда это делали за деньги, все понимали: да, человек идет на очень неприятный заработок, но что делать – кредиты", – рассказал собеседник.

По его словам, в России достаточно много маргинализированных людей, готовых пойти воевать.

"Гипотетически, если взять всю России и посмотреть тех людей, которые готовы дерьмо есть ради социального лифта, – их около 4–6 млн. Если отбросить из них половину девочек и еще отделить людей до 18 лет, стариков, совсем больных и конченых алкашей, мы легко набираем где-то 1,5 млн. Деклассированных элементов, для которых вообще нет никаких моральных основ, которые все в кредитах, никогда ничего в жизни толком не добьются и которые достаточно маргинализированы и алкоголизированы. Для них это социальный лифт. Это уехать от мамы, жениться, открыть кафе "У Стаса" или свою автомойку, или свое бюро по выколачиванию кредитов, да все, что угодно", – сказал Чичваркин.

"Или вернуться домой в черном пакете, что скорее всего", – заметила Бацман.

"Ну а люди же думают только о хорошем. Они же не думают, что вернутся домой в черном пакете. Думают, что пропетляют, отсидятся, приедут с кучей подарков, гостинцев. Они же едут, по сути, за стиралкой. А может быть, за новой "Ладой", – подчеркнул Чичваркин.

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