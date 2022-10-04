Чичваркин: Путину деться некуда. Он играет в танчики и самолетики, как очень неразвитый мальчик

"Отступать некуда. Путину деваться некуда. Нельзя сказать, что это крыса, загнанная в угол. Он все еще играет в танчики и самолетики, как очень неразвитый мальчик. Ему все еще кажется: вот это трудности, враги немножко атакуют и мы их переиграем немножко какими-то альтернативными непрямыми ответами", – отметил Чичваркин.

Он убежден, что президент РФ просит о переговорах, потому что ему нужно время перегруппировать силы.

"Переговоры Путину нужны только чтобы перевести дух и подкрепление. Параллельно с этим, уверен, идут переговоры с Беларусью. И ничего хорошего от них ждать не нужно. Ни Киев, ни Харьков, ни Днепр не дают ему покоя. Так что абсолютно не нужно расслабляться. Переговоры Путину нужны исключительно для того, чтобы протянуть время, чтобы наштамповать больше "С-300", "Искандеров" и так далее. Чтобы из Северной Кореи довезти снаряды 1960-х годов для 152 гаубицы, которые туда очень много продали, за взятки видимо. Ни для чего другого , кроме передышки переговоры не нужны. Это к бабке не ходи", – подчеркнул Чичваркин.

По его мнению, Путин все еще надеется, что все смирятся с его агрессией.

"Так как Крым сошел с рук совсем легко, и отделался легким испугом, захватив часть Донбасса, и как-то весь мир с этим нормально жил. Также он и сейчас думает: почему сейчас не должно подфартить, ну немного тяжелее, ну и что? Проглотят и это", – сказал Чичваркин

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