Чичваркин: Россияне сами сделали теракт на "Северном потоке"

Журналистка спросила, кто взорвал газопроводы "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2".

"[Глава Службы внешней разведки РФ Сергей] Нарышкин сказал, что это Запад, но на Западе сразу заявили, что россияне сделали теракты", – отметила Бацман

"Сами сделали теракты. Я тоже склонен так думать. Поток денег в Россию стал меньше, выручки стало меньше. Но нефть еще продается? Продается. "Уренгой-Помары-Ужгород" работает газопровод через Укарину? Работает. Греческие танкеры нефть возят? Возят. Деньги идут за них? Идут. Норникель – не под санкциями "Норникель". Паладий и платина продаются. Деньги идут. И пока за это все идут деньги, он может продолжать войну любое количество времени", – подчеркнул Чичваркин.

По его мнению, чтобы "Путин задумался, денег должно быть драматически меньше".

"Он хочет, поднял курс рубля, хочет – опустил. Так как у всех отобрали валюту, ее ни у кого нет, курс фейковый. Нужно совсем немного продать валюты, чтобы вернуть этот формальный курс назад. Я думаю, он это и сделает", – пояснил Чичваркин.

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