Чичваркин: Россияне сами сделали теракт на "Северном потоке"

Журналистка спросила, кто взорвал газопроводы "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2".
"[Глава Службы внешней разведки РФ Сергей] Нарышкин сказал, что это Запад, но на Западе сразу заявили, что россияне сделали теракты", – отметила Бацман
"Сами сделали теракты. Я тоже склонен так думать. Поток денег в Россию стал меньше, выручки стало меньше. Но нефть еще продается? Продается. "Уренгой-Помары-Ужгород" работает газопровод через Укарину? Работает. Греческие танкеры нефть возят? Возят. Деньги идут за них? Идут. Норникель – не под санкциями "Норникель". Паладий и платина продаются. Деньги идут. И пока за это все идут деньги, он может продолжать войну любое количество времени", – подчеркнул Чичваркин.
По его мнению, чтобы "Путин задумался, денег должно быть драматически меньше".
"Он хочет, поднял курс рубля, хочет – опустил. Так как у всех отобрали валюту, ее ни у кого нет, курс фейковый. Нужно совсем немного продать валюты, чтобы вернуть этот формальный курс назад. Я думаю, он это и сделает", – пояснил Чичваркин.
Утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" в экономической зоне Дании была зафиксирована в ночь с 25-го на 26 сентября. Позже подобные утечки были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока". 29 сентября в Швеции заявили о четвертой утечке газа из "Северного потока". Незадолго до падения давления в трубах и обнаружения утечки газа шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.
30 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что повреждения газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" организовали западные страны, а США "являются главным выгодополучателем".
Президент США Джо Байден назвал повреждения на газопроводах "преднамеренным актом саботажа".
По мнению советника министра энергетики Украины Елены Зеркаль, Россия могла умышленно повредить "Северные потоки", чтобы избежать штрафов за нарушение договоренностей о поставках газа.