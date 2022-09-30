Акции "Газпрома" и индекс Мосбиржи упали после слов главы разведки РФ о "Северном потоке"

"У нас есть материалы, которые указывают на западный след в организации и осуществлении этих террористических актов", – сказал Нарышкин журналистам.

Он также заявил, что Запад якобы делает все, чтобы скрыть истинных исполнителей и организаторов этого международного террористического акта.

После обнародования этого заявления акции "Газпрома", который является совладельцем "Северного потока", на Московской бирже просели на 16,4% к уровню закрытия предыдущих торгов — до 189,4 руб., сообщил "Интерфакс". Вслед за этим снизились котировки и других ценных бумаг. Индекс самой Мосбиржи опустился ниже 1900 пунктов, сообщил "Финмаркет".

Спустя некоторое время котировки вернулись почти к прежнему уровню, но все равно остались в минусе на 2–3%.