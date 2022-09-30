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Акции "Газпрома" и индекс Мосбиржи упали после слов главы разведки РФ о "Северном потоке"

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После слов Сергея Нарышкина упали акции "Газпрома"
После слов Сергея Нарышкина упали акции "Газпрома"
Фото: EPA

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил о "западном следе в организации и осуществлении терактов" на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Об этом 30 сентября сообщил "Интерфакс". После этого упали акции "Газпрома" и индексы Московской биржи.

"У нас есть материалы, которые указывают на западный след в организации и осуществлении этих террористических актов", – сказал Нарышкин журналистам.

Он также заявил, что Запад якобы делает все, чтобы скрыть истинных исполнителей и организаторов этого международного террористического акта.

После обнародования этого заявления акции "Газпрома", который является совладельцем "Северного потока", на Московской бирже просели на 16,4% к уровню закрытия предыдущих торгов — до 189,4 руб., сообщил "Интерфакс". Вслед за этим снизились котировки и других ценных бумаг. Индекс самой Мосбиржи опустился ниже 1900 пунктов, сообщил "Финмаркет".

Спустя некоторое время котировки вернулись почти к прежнему уровню, но все равно остались в минусе на 2–3%.

Контекст:

В ночь с 25-го на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" в экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм. Позже подобные утечки были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" и обнаружены северо-восточнее острова. Дания и Швеция объявили ограничения для судоходства вскоре после того, как был обнаружен аварийный участок с попадающим в море топливом. 29 сентября в Швеции заявили о четвертой утечке газа из "Северного потока".

Незадолго до падения давления в трубах и обнаружения утечки газа шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.

В Кремле заявили, что причиной могла быть диверсия, но "до того, как появятся результаты исследования, исключать хоть какой-то вариант нельзя".

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк убежден, что утечки из газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" – теракт и акт агрессии России, направленные против ЕС.

Глава Евросовета Шарль Мишель 28 сентября назвал утечку газа на "Северном потоке" "актом саботажа" – "попыткой еще больше дестабилизировать энергоснабжение ЕС". А верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что инцидент похож на результат преднамеренных действий.

Теги: Газпром, Россия, Сергей Нарышкин, Северный поток, Московская биржа, акции, Северный поток – 2
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