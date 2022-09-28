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В ЕС повреждение "Северных потоков" назвали саботажем, пообещав "мощный ответ"

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Боррель не стал высказывать предположений о том, кто может быть виновен в повреждении газопроводов
Боррель не стал высказывать предположений о том, кто может быть виновен в повреждении газопроводов
Фото: EPA

Европейский союз будет оказывать всяческую поддержку расследованию, которое позволит досконально выяснить обстоятельства и причины повреждения трех ниток газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2".

Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, опубликованном 28 сентября на сайте Совета ЕС.

"Эти инциденты не случайны и затрагивают всех нас. Все имеющиеся сведения указывают на то, что это результат преднамеренных действий… Мы предпримем дальнейшие шаги для усиления нашей устойчивости в области энергетической безопасности", – отметил главный дипломат ЕС.  

По словам Борреля, Евросоюз по результатам расследования даст "мощный и скоординированный ответ". В то же время он не стал высказывать предположений о том, кто может быть виновен в повреждении газопроводов.

Глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter назвал утечку газа на "Северном потоке" "актом саботажа" – "попыткой еще больше дестабилизировать энергоснабжение ЕС".

"Нам нужно срочное и тщательное расследование. Виновные понесут ответственность в полном объеме и заплатят за случившееся. Наши усилия диверсифицировать поставки энергии, позволяющие нам отказаться от российского газа, будут продолжены", – написал Мишель.

В ночь с 25-го на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" в экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм. Позже подобные утечки были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" и обнаружены северо-восточнее острова. Дания и Швеция объявили ограничения для судоходства вскоре после того, как был обнаружен аварийный участок с попадающим в море топливом.

Незадолго до падения давления в трубах и обнаружения утечки газа шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывыВ Кремле заявили, что причиной могла быть диверсия, но "до того, как появятся результаты исследования, исключать хоть какой-то вариант нельзя".

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк убежден, что утечки из газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" – теракт и акт агрессии России, направленные против ЕС.

По мнению советника министра энергетики Украины Елены Зеркаль, Россия могла умышленно повредить "Северные потоки", чтобы избежать штрафов за недоснабжение газа европейским потребителям.

Контекст:

"Северный поток" – часть магистрального газопровода между Россией и Германией, проходящего по дну Балтийского моря. В июне "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" – до 40% от проектной мощности. Компания объяснила это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса и выявленными техническими неисправностями двигателей".

25 июля "Газпром" объявил, что останавливает еще одну турбину Siemens на компрессорной станции "Портовая" и поставки газа по газопроводу "Северный поток" сокращаются до 20% от мощности трубопровода, они будут составлять не более 33 млн м³ в сутки.

2 сентября российский "Газпром" после трехдневной остановки поставок газа в Европу по "Северному потоку", которую делали для проведения технических работ с 31 августа до 2 сентября, объявил о полном прекращении поставок по этому газопроводу. В Европейской комиссии считают, что заявление о поломке – лживый предлог для остановки газопровода.

5 сентября спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что проблемы с поставками российского газа в страны ЕС по "Северному потоку" сохранятся до тех пор, пока не будут сняты санкции, "препятствующие обслуживанию агрегатов трубопровода".

"Северный поток – 2" – магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Его строительство полностью завершили в сентябре 2021 года.

22 февраля 2022 года власти Германии заявили, что приостановят сертификацию "Северного потока – 2". Такое решение было принято после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины.

После начала российского вторжения в Украину 24 февраля власти Германии заявляли, что не намерены возобновлять работу газопровода. 1 марта компания-оператор "Северного потока – 2" объявила о банкротстве. 28 сентября посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что газопровод "Северный поток – 2" больше не возобновит работу.

Теги: Россия, авария, газопровод, Северный поток, Европейский союз, расследование, Евросоюз, Северный поток – 2, Жозеп Боррель, Шарль Мишель, ЕС
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