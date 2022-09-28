В ЕС повреждение "Северных потоков" назвали саботажем, пообещав "мощный ответ"

Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, опубликованном 28 сентября на сайте Совета ЕС.
"Эти инциденты не случайны и затрагивают всех нас. Все имеющиеся сведения указывают на то, что это результат преднамеренных действий… Мы предпримем дальнейшие шаги для усиления нашей устойчивости в области энергетической безопасности", – отметил главный дипломат ЕС.
По словам Борреля, Евросоюз по результатам расследования даст "мощный и скоординированный ответ". В то же время он не стал высказывать предположений о том, кто может быть виновен в повреждении газопроводов.
Глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter назвал утечку газа на "Северном потоке" "актом саботажа" – "попыткой еще больше дестабилизировать энергоснабжение ЕС".
"Нам нужно срочное и тщательное расследование. Виновные понесут ответственность в полном объеме и заплатят за случившееся. Наши усилия диверсифицировать поставки энергии, позволяющие нам отказаться от российского газа, будут продолжены", – написал Мишель.
#Nordstream sabotage acts appear to be an attempt to further destabilize energy supply to EU.— Charles Michel (@CharlesMichel) September 27, 2022
We need an urgent and thorough investigation.
Those responsible will be held fully accountable and made to pay.
Our efforts to diversify energy supply away from Russian gas continue.
В ночь с 25-го на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" в экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм. Позже подобные утечки были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" и обнаружены северо-восточнее острова. Дания и Швеция объявили ограничения для судоходства вскоре после того, как был обнаружен аварийный участок с попадающим в море топливом.
Незадолго до падения давления в трубах и обнаружения утечки газа шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы. В Кремле заявили, что причиной могла быть диверсия, но "до того, как появятся результаты исследования, исключать хоть какой-то вариант нельзя".
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк убежден, что утечки из газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" – теракт и акт агрессии России, направленные против ЕС.
По мнению советника министра энергетики Украины Елены Зеркаль, Россия могла умышленно повредить "Северные потоки", чтобы избежать штрафов за недоснабжение газа европейским потребителям.
"Северный поток" – часть магистрального газопровода между Россией и Германией, проходящего по дну Балтийского моря. В июне "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" – до 40% от проектной мощности. Компания объяснила это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса и выявленными техническими неисправностями двигателей".
25 июля "Газпром" объявил, что останавливает еще одну турбину Siemens на компрессорной станции "Портовая" и поставки газа по газопроводу "Северный поток" сокращаются до 20% от мощности трубопровода, они будут составлять не более 33 млн м³ в сутки.
2 сентября российский "Газпром" после трехдневной остановки поставок газа в Европу по "Северному потоку", которую делали для проведения технических работ с 31 августа до 2 сентября, объявил о полном прекращении поставок по этому газопроводу. В Европейской комиссии считают, что заявление о поломке – лживый предлог для остановки газопровода.
5 сентября спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что проблемы с поставками российского газа в страны ЕС по "Северному потоку" сохранятся до тех пор, пока не будут сняты санкции, "препятствующие обслуживанию агрегатов трубопровода".
"Северный поток – 2" – магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Его строительство полностью завершили в сентябре 2021 года.
22 февраля 2022 года власти Германии заявили, что приостановят сертификацию "Северного потока – 2". Такое решение было принято после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины.
После начала российского вторжения в Украину 24 февраля власти Германии заявляли, что не намерены возобновлять работу газопровода. 1 марта компания-оператор "Северного потока – 2" объявила о банкротстве. 28 сентября посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что газопровод "Северный поток – 2" больше не возобновит работу.