В ЕС повреждение "Северных потоков" назвали саботажем, пообещав "мощный ответ"

Боррель не стал высказывать предположений о том, кто может быть виновен в повреждении газопроводов Фото: EPA

Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, опубликованном 28 сентября на сайте Совета ЕС.

"Эти инциденты не случайны и затрагивают всех нас. Все имеющиеся сведения указывают на то, что это результат преднамеренных действий… Мы предпримем дальнейшие шаги для усиления нашей устойчивости в области энергетической безопасности", – отметил главный дипломат ЕС.

По словам Борреля, Евросоюз по результатам расследования даст "мощный и скоординированный ответ". В то же время он не стал высказывать предположений о том, кто может быть виновен в повреждении газопроводов.

Глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter назвал утечку газа на "Северном потоке" "актом саботажа" – "попыткой еще больше дестабилизировать энергоснабжение ЕС".

"Нам нужно срочное и тщательное расследование. Виновные понесут ответственность в полном объеме и заплатят за случившееся. Наши усилия диверсифицировать поставки энергии, позволяющие нам отказаться от российского газа, будут продолжены", – написал Мишель.

#Nordstream sabotage acts appear to be an attempt to further destabilize energy supply to EU.



We need an urgent and thorough investigation.



Those responsible will be held fully accountable and made to pay.



Our efforts to diversify energy supply away from Russian gas continue. — Charles Michel (@CharlesMichel) September 27, 2022

В ночь с 25-го на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" в экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм. Позже подобные утечки были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" и обнаружены северо-восточнее острова. Дания и Швеция объявили ограничения для судоходства вскоре после того, как был обнаружен аварийный участок с попадающим в море топливом.

Незадолго до падения давления в трубах и обнаружения утечки газа шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы. В Кремле заявили, что причиной могла быть диверсия, но "до того, как появятся результаты исследования, исключать хоть какой-то вариант нельзя".

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк убежден, что утечки из газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" – теракт и акт агрессии России, направленные против ЕС.

По мнению советника министра энергетики Украины Елены Зеркаль, Россия могла умышленно повредить "Северные потоки", чтобы избежать штрафов за недоснабжение газа европейским потребителям.