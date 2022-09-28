Россия могла подорвать "Северные потоки" подводными беспилотниками – СМИ

Как пишет Express, источник сообщил, что нападение, вероятно, было "предумышленным и спланированным" с использованием взрывного устройства. По его информации оно было сброшено в море за несколько недель до того, как взорвалось.
По информации The Times, которую в открытом доступе наводит издание "Бабель", одним из наиболее вероятных сценариев считают тот, что Россия тайно доставила беспилотник в определенные места на трубопроводах. Такие дроны могли сбросить с небольшого судна вроде рыбацкой лодки еще несколько месяцев назад, считают в Минобороны Британии. По их мнению, они могли находиться там "месяцами, ожидая, когда им дадут взорваться".
Немецкий таблоид BILD пишет, что к взрывам на трубопроводах может быть причастна российская военная разведка, в частности 561-я бригада морской пехоты, которая является "чисто подводным диверсионным подразделением".
В ночь с 25-го на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" в экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм. Позже подобные утечки были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" и обнаружены северо-восточнее острова. Дания и Швеция объявили ограничения для судоходства вскоре после того, как был обнаружен аварийный участок с попадающим в море топливом.
Незадолго до падения давления в трубах и обнаружения утечки газа шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.
Спецслужбы Германии предполагают, что три нитки трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" навсегда останутся непригодными после разгерметизации.
Первый "Северный поток" мощностью 55 млрд м³ газа в год на данный момент остановлен. "Северный поток – 2" аналогичной мощности построен и готов к эксплуатации, но не заработал из-за санкционных ограничений.