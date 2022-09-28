Россия могла подорвать "Северные потоки" подводными беспилотниками – СМИ

Утечки газа на "Северных потоках" зафиксировали в ночь с 25-го на 26 сентября Фото: EPA

Как пишет Express, источник сообщил, что нападение, вероятно, было "предумышленным и спланированным" с использованием взрывного устройства. По его информации оно было сброшено в море за несколько недель до того, как взорвалось.

По информации The Times, которую в открытом доступе наводит издание "Бабель", одним из наиболее вероятных сценариев считают тот, что Россия тайно доставила беспилотник в определенные места на трубопроводах. Такие дроны могли сбросить с небольшого судна вроде рыбацкой лодки еще несколько месяцев назад, считают в Минобороны Британии. По их мнению, они могли находиться там "месяцами, ожидая, когда им дадут взорваться".

Немецкий таблоид BILD пишет, что к взрывам на трубопроводах может быть причастна российская военная разведка, в частности 561-я бригада морской пехоты, которая является "чисто подводным диверсионным подразделением".