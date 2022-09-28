Энергетическая безопасность Европы подорвана не взрывами на "Северных потоках", а их строительством – Яценюк

Яценюк считает, что Россия что подорвала "Северные потоки", чтобы им не предъявили исков в суде за нарушение контрактов Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

"Как премьер-министр я боролся против "Северных потоков" и объяснял, что это никакая не диверсификация, а монополизация энергорынка Европы путинским "Газпромом".

Когда все говорили, что Украине невозможно отказаться от российского газа от "Газпрома", мы все-таки отказались. Когда большинство не верило, что мы выиграем суд у путинского "Газпрома", мы выиграли", – написал Яценюк.

Он считает, что Россия подорвала "Северные потоки", чтобы им не предъявили исков в суде за нарушение контрактов. Но теперь кроме коммерческих исков, у них появилась еще и уголовная ответственность, добавил Яценюк.

"Украина говорит Европе: вы сможете отказаться от российских энергоносителей, вы станете сильнее, вы осудите "Газпром", и он станет банкротом", – отметил бывший премьер.

В Европейском союзе повреждение "Северных потоков" назвали саботажем и пообещали "мощный ответ". Инциденты не случайны и затрагивают всех, отметил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter назвал утечку газа на "Северном потоке" "актом саботажа" – "попыткой еще больше дестабилизировать энергоснабжение ЕС".