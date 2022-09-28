Энергетическая безопасность Европы подорвана не взрывами на "Северных потоках", а их строительством – Яценюк

"Как премьер-министр я боролся против "Северных потоков" и объяснял, что это никакая не диверсификация, а монополизация энергорынка Европы путинским "Газпромом".
Когда все говорили, что Украине невозможно отказаться от российского газа от "Газпрома", мы все-таки отказались. Когда большинство не верило, что мы выиграем суд у путинского "Газпрома", мы выиграли", – написал Яценюк.
Он считает, что Россия подорвала "Северные потоки", чтобы им не предъявили исков в суде за нарушение контрактов. Но теперь кроме коммерческих исков, у них появилась еще и уголовная ответственность, добавил Яценюк.
"Украина говорит Европе: вы сможете отказаться от российских энергоносителей, вы станете сильнее, вы осудите "Газпром", и он станет банкротом", – отметил бывший премьер.
В Европейском союзе повреждение "Северных потоков" назвали саботажем и пообещали "мощный ответ". Инциденты не случайны и затрагивают всех, отметил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter назвал утечку газа на "Северном потоке" "актом саботажа" – "попыткой еще больше дестабилизировать энергоснабжение ЕС".
Первый "Северный поток" мощностью 55 млрд м³ газа в год на данный момент остановлен. "Северный поток – 2" аналогичной мощности построен и готов к эксплуатации, но не заработал из-за санкционных ограничений.
В ночь с 25-го на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" в экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм. Позже подобные утечки были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" и обнаружены северо-восточнее острова. Дания и Швеция объявили ограничения для судоходства вскоре после того, как был обнаружен аварийный участок с попадающим в море топливом.
Незадолго до падения давления в трубах и обнаружения утечки газа шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.
Спецслужбы Германии предполагают, что три нитки трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" навсегда останутся непригодными после разгерметизации.
Россия могла подорвать "Северные потоки" подводными беспилотниками, сообщили СМИ источник в Минобороны Великобритании.