ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Энергетическая безопасность Европы подорвана не взрывами на "Северных потоках", а их строительством – Яценюк

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Яценюк считает, что Россия что подорвала "Северные потоки", чтобы им не предъявили исков в суде за нарушение контрактов
Яценюк считает, что Россия что подорвала "Северные потоки", чтобы им не предъявили исков в суде за нарушение контрактов
Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

Энергетическая безопасность Европы подорвана не взрывами на "Северных потоках", а самим строительством этих газопроводов. Такое мнение в Facebook 28 сентября высказал премьер-министр Украины в 2014–2016 годах Арсений Яценюк.

"Как премьер-министр я боролся против "Северных потоков" и объяснял, что это никакая не диверсификация, а монополизация энергорынка Европы путинским "Газпромом".
Когда все говорили, что Украине невозможно отказаться от российского газа от "Газпрома", мы все-таки отказались. Когда большинство не верило, что мы выиграем суд у путинского "Газпрома", мы выиграли", – написал Яценюк.

Он считает, что Россия подорвала "Северные потоки", чтобы им не предъявили исков в суде за нарушение контрактов. Но теперь кроме коммерческих исков, у них появилась еще и уголовная ответственность, добавил Яценюк. 

"Украина говорит Европе: вы сможете отказаться от российских энергоносителей, вы станете сильнее, вы осудите "Газпром", и он станет банкротом", – отметил бывший премьер.

https://www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy/posts/654913079329524

В Европейском союзе повреждение "Северных потоков" назвали саботажем и пообещали "мощный ответ". Инциденты не случайны и затрагивают всех, отметил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. 

Глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter назвал утечку газа на "Северном потоке" "актом саботажа" – "попыткой еще больше дестабилизировать энергоснабжение ЕС".

Контекст:

Первый "Северный поток" мощностью 55 млрд м³ газа в год на данный момент остановлен. "Северный поток – 2" аналогичной мощности построен и готов к эксплуатации, но не заработал из-за санкционных ограничений.

В ночь с 25-го на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" в экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм. Позже подобные утечки были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" и обнаружены северо-восточнее острова. Дания и Швеция объявили ограничения для судоходства вскоре после того, как был обнаружен аварийный участок с попадающим в море топливом.

Незадолго до падения давления в трубах и обнаружения утечки газа шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.

Спецслужбы Германии предполагают, что три нитки трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" навсегда останутся непригодными после разгерметизации.

Россия могла подорвать "Северные потоки" подводными беспилотниками, сообщили СМИ источник в Минобороны Великобритании. 

Теги: Газпром, Россия, Арсений Яценюк, Украина, взрыв, газопровод, Северный поток, диверсия, Европа, безопасность, Северный поток – 2, премьер-министр
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Усик: Во время подготовки к бою мяса вообще не ем. Питаюсь исключительно рыбой и морепродуктами
  Усик: Во время подготовки к бою мяса вообще не ем. Питаюсь исключительно рыбой и морепродуктами G
Дмитрий ГОРДОН
"Спасибо за исполнение мечты". Анна Винтур на Неделе моды в Париже встретилась с украинскими дизайнерами
"Спасибо за исполнение мечты". Анна Винтур на Неделе моды в Париже встретилась с украинскими дизайнерами
Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко снялась на берегу океана в футболке с изображением мужа. Фото
Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко снялась на берегу океана в футболке с изображением мужа. Фото
"Какие талантливые!" Могилевская показала портрет, который ей подарили украинские защитники. Видео
"Какие талантливые!" Могилевская показала портрет, который ей подарили украинские защитники. Видео
"Отправили выносить мусор, а домой не пустили". 38-летний Демин рассказал об издевательствах матери, которая подала на него в суд
"Отправили выносить мусор, а домой не пустили". 38-летний Демин рассказал об издевательствах матери, которая подала на него в суд
Полякова рассказала Ефросининой, благодаря чему не набирает лишний вес
Полякова рассказала Ефросининой, благодаря чему не набирает лишний вес
46-летняя Падалко показала, как изменилась за 20 лет
46-летняя Падалко показала, как изменилась за 20 лет
"Там нет ценности у денег. Связи – ничто". Кривошапко рассказал, как живут украинцы в освобожденных от российских оккупантов городах
"Там нет ценности у денег. Связи – ничто". Кривошапко рассказал, как живут украинцы в освобожденных от российских оккупантов городах
Брижит Бардо – 88: история свободной женщины на грани самоубийства
Брижит Бардо – 88: история свободной женщины на грани самоубийства G
"Что с Вовой? Вроде бы все хорошо". Жена Остапчука отреагировала на вопрос о муже после слухов о расставании
"Что с Вовой? Вроде бы все хорошо". Жена Остапчука отреагировала на вопрос о муже после слухов о расставании
"Не могу сказать, что Миша осыпал меня цветами, но у нас были хорошие отношения". Кацурина рассказала, как узнала о романе мужа с Дорофеевой
"Не могу сказать, что Миша осыпал меня цветами, но у нас были хорошие отношения". Кацурина рассказала, как узнала о романе мужа с Дорофеевой
  Усик: У дочери была большая претензия к Джошуа: почему он бил ниже пояса. Плохое видят сразу
  Усик: У дочери была большая претензия к Джошуа: почему он бил ниже пояса. Плохое видят сразу G
Дмитрий ГОРДОН
"Стал, как оловянный солдатик". Арзуманян показал, как изменился за 10 лет семейной жизни
"Стал, как оловянный солдатик". Арзуманян показал, как изменился за 10 лет семейной жизни
  Украинский режиссер Таню Муиньо сняла в Мексике клип для Элтона Джона и Бритни Спирс. Видео
  Украинский режиссер Таню Муиньо сняла в Мексике клип для Элтона Джона и Бритни Спирс. Видео
Зеленская ответила австралийской журналистке, почему уверена в победе Украины над российскими оккупантами
Зеленская ответила австралийской журналистке, почему уверена в победе Украины над российскими оккупантами
Клопотенко назвал блюда, которые нужно приготовить для оргии на Щекавице в случае ядерного удара РФ
Клопотенко назвал блюда, которые нужно приготовить для оргии на Щекавице в случае ядерного удара РФ
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Британец, который бросил жену и детей ради беженки из Украины, разорвал отношения с ней, обвинив в неумении употреблять алкоголь (212617)
2
"Невероятно счастливы". Жена Зеленского сообщила, что их дочь стала студенткой (165865)
3
Экс-друг Ани Лорак режиссер Боднарчук: Кому она здесь нахер нужна? Она знает, что ее уже прокляли 10 раз (141875)
4
Кацурина рассказала, как Dantes узнал, что у Дорофеевой роман с ее мужем (126696)
5
Уотерс после отмены концертов в Польше из-за антиукраинских высказываний написал открытое письмо Путину (126664)
6
"Я приеду быстро, поверьте мне. Я не боюсь этой поездки". 86-летний Делон отреагировал на предложение Зеленского приехать в Украину (107434)
7
49-летняя Клум без бюстгальтера показала себя со всех сторон (76985)
8
"Залужность фото зашкаливает", "Какое милое лицо и добрые глаза у Залужного". Арестович сделал селфи в обнимку с главнокомандующим ВСУ (40607)
 
 
 
 