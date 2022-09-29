Возле места аварии на "Северных потоках" замечены российские корабли – CNN

Пока неизвестно, имели ли корабли какое-либо отношение к утечкам, которые могли быть вызваны подводными взрывами, говорят эти источники. Но это один из многих возможных факторов, которые будут изучать следователи.

По словам одного из представителей разведки, на прошлой неделе недалеко от этих районов также были замечены российские подводные лодки.

Датский военный чиновник отметил, что российские корабли регулярно работают в этом районе, и их присутствие не указывает на то, что ущерб нанесла Россия.

"Мы видим их каждую неделю. Российская активность в Балтийском море усилилась в последние годы. Они довольно часто проверяют нашу готовность реагировать – как в море, так и в воздухе", — сказал он.

Официальные лица США 28 сентября отказались комментировать информацию о кораблях. Но наблюдения по-прежнему вызывают дополнительные подозрения в отношении России, отмечает CNN.