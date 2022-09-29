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Возле места аварии на "Северных потоках" замечены российские корабли – CNN

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Место утечки газа из газопровода "Северный поток 2"
Место утечки газа из газопровода "Северный поток – 2"
Фото: EPA

Представители европейской службы безопасности заметили 26-го и 27 сентября корабли поддержки ВМФ России поблизости от мест утечек из газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом в четверг сообщает CNN со ссылкой на двух представителей западной разведки и еще одного осведомленного источника.

Пока неизвестно, имели ли корабли какое-либо отношение к утечкам, которые могли быть вызваны подводными взрывами, говорят эти источники. Но это один из многих возможных факторов, которые будут изучать следователи.

По словам одного из представителей разведки, на прошлой неделе недалеко от этих районов также были замечены российские подводные лодки.

Датский военный чиновник отметил, что российские корабли регулярно работают в этом районе, и их присутствие не указывает на то, что ущерб нанесла Россия.

 "Мы видим их каждую неделю. Российская активность в Балтийском море усилилась в последние годы. Они довольно часто проверяют нашу готовность реагировать – как в море, так и в воздухе", — сказал он.

Официальные лица США 28 сентября отказались комментировать информацию о кораблях. Но наблюдения по-прежнему вызывают дополнительные подозрения в отношении России, отмечает CNN.

Контекст:

В ночь с 25-го на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" в экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм. Позже подобные утечки были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" и обнаружены северо-восточнее острова. Дания и Швеция объявили ограничения для судоходства вскоре после того, как был обнаружен аварийный участок с попадающим в море топливом. 29 сентября в Швеции заявили о четвертой утечке газа из "Северного потока".

Незадолго до падения давления в трубах и обнаружения утечки газа шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.

В Кремле заявили, что причиной могла быть диверсия, но "до того, как появятся результаты исследования, исключать хоть какой-то вариант нельзя".

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк убежден, что утечки из газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" – теракт и акт агрессии России, направленные против ЕС.

Глава Евросовета Шарль Мишель 28 сентября назвал утечку газа на "Северном потоке" "актом саботажа" – "попыткой еще больше дестабилизировать энергоснабжение ЕС". А верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что инцидент похож на результат преднамеренных действий.

Теги: авария, разведка, Северный поток, Северный поток – 2, корабли, ВМФ, утечка газа
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