ЦРУ предупреждало Германию о возможных атаках на "Северный поток" – СМИ

В ночь с 25-го на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" Фото: EPA

Опасность возможных атак на сеть трубопроводов и подводных кабелей в Балтийском и Северном морях рассматривалась военными чиновниками и до вторжения РФ в Украину.

"Всемирные подводные сети чрезвычайно важны для энергоснабжения, а также для стабильности интернета, но, несмотря на их важность, они по-прежнему плохо защищены от атак или саботажа", – рассказал неназванный высокопоставленный представитель бундесвера.

26 сентября контр-адмирал Ян Кристиан Каак в интервью Welt говорил, что "Россия создала значительные подводные мощности".

"На дне Балтийского моря, а также в Атлантике есть важная инфраструктура, такая как трубопроводы или подводные кабели для информационных технологий. Они могут быстро выключить свет в таких странах, как Эстония, и существуют угрозы для глобальных коммуникационных структур, требующих особого внимания. Есть причина, по которой российские подводные или надводные подразделения находятся в районе этих кабелей в течение длительного периода времени", – сказал военный.