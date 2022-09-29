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ЦРУ предупреждало Германию о возможных атаках на "Северный поток" – СМИ

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В ночь с 25-го на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток 2"
В ночь с 25-го на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2"
Фото: EPA

Летом американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ) предупредило правительство Германии о возможных нападениях на газопроводы в Балтийском море. Об этом 28 сентября написало немецкое издание Spiegel.

Опасность возможных атак на сеть трубопроводов и подводных кабелей в Балтийском и Северном морях рассматривалась военными чиновниками и до вторжения РФ в Украину.

"Всемирные подводные сети чрезвычайно важны для энергоснабжения, а также для стабильности интернета, но, несмотря на их важность, они по-прежнему плохо защищены от атак или саботажа", – рассказал неназванный высокопоставленный представитель бундесвера.

26 сентября контр-адмирал Ян Кристиан Каак в интервью Welt говорил, что "Россия создала значительные подводные мощности".

"На дне Балтийского моря, а также в Атлантике есть важная инфраструктура, такая как трубопроводы или подводные кабели для информационных технологий. Они могут быстро выключить свет в таких странах, как Эстония, и существуют угрозы для глобальных коммуникационных структур, требующих особого внимания. Есть причина, по которой российские подводные или надводные подразделения находятся в районе этих кабелей в течение длительного периода времени", – сказал военный. 

Контекст:

В ночь с 25-го на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" в экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм. Позже подобные утечки были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" и обнаружены северо-восточнее острова. Дания и Швеция объявили ограничения для судоходства вскоре после того, как был обнаружен аварийный участок с попадающим в море топливом. 29 сентября в Швеции заявили о четвертой утечке газа из "Северного потока".

Незадолго до падения давления в трубах и обнаружения утечки газа шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывыВ Кремле заявили, что причиной могла быть диверсия, но "до того, как появятся результаты исследования, исключать хоть какой-то вариант нельзя".

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк убежден, что утечки из газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" – теракт и акт агрессии России, направленные против ЕС.

По мнению советника министра энергетики Украины Елены Зеркаль, Россия могла умышленно повредить "Северные потоки", чтобы избежать штрафов за недоснабжение газа европейским потребителям.

Глава Евросовета Шарль Мишель 28 сентября в Twitter назвал утечку газа на "Северном потоке" "актом саботажа" – "попыткой еще больше дестабилизировать энергоснабжение ЕС".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Германия, ЦРУ, газопровод, Северный поток, Северный поток – 2
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