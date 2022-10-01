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Байден назвал повреждение "Северных потоков" сознательным саботажем

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Байден заявил, что США отправят водолазов на места утечек газа на "Северных потоках"
Байден заявил, что США отправят водолазов на места утечек газа на "Северных потоках"
Фото: EPA

Президент США Джо Байден считает, что повреждения на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" были сделаны преднамеренно. Об этом он заявил 30 сентября во время телевизионного обращения к американцам. Видео опубликовал в YouTube телеканал CNBC.

"Это был преднамеренный акт саботажа, и теперь россияне распространяют дезинформацию и ложь... Мы собираемся работать с нашими союзниками, чтобы докопаться до сути того, что именно произошло", – сказал он. 

Байден заявил, что когда ситуация стабилизируется, США отравят водолазов, чтобы выяснить, что именно случилось".

Сегодня президент РФ Владимир Путин заявил, что повреждения газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" организовали западные страны, а США "являются главным выгодополучателем"

Утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" в экономической зоне Дании была зафиксирована в ночь с 25-го на 26 сентября. Позже подобные утечки были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" и обнаружены северо-восточнее острова.

Дания и Швеция объявили ограничения для судоходства вскоре после того, как был обнаружен аварийный участок с попадающим в море топливом. 29 сентября в Швеции заявили о четвертой утечке газа из "Северного потока".

Незадолго до падения давления в трубах и обнаружения утечки газа шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.

Контекст:

Первый "Северный поток" мощностью 55 млрд м³ газа в год на данный момент остановлен. "Северный поток – 2" аналогичной мощности построен и готов к эксплуатации, но не заработал из-за санкционных ограничений.

Теги: Владимир Путин, взрыв, Джо Байден, газопровод, Северный поток, водолазы, Северный поток – 2, дезинформация
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