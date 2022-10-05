В Пентагоне не подтвердили сообщения о перемещении российского ядерного оружия

"Что касается ядерного вопроса, мы определенно слышали, как [президент РФ Владимир] Путин бряцает оружием. Но мы не видим никаких признаков, которые заставили бы нас изменить нашу позицию в отношении ядерной части", – сказала она.

При этом Купер отметила, что видела только "сообщения из открытых источников".

"У меня нет ничего другого, кроме сообщений из открытых источников", – добавила она.