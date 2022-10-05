В Пентагоне не подтвердили сообщения о перемещении российского ядерного оружия

"Что касается ядерного вопроса, мы определенно слышали, как [президент РФ Владимир] Путин бряцает оружием. Но мы не видим никаких признаков, которые заставили бы нас изменить нашу позицию в отношении ядерной части", – сказала она.
При этом Купер отметила, что видела только "сообщения из открытых источников".
"У меня нет ничего другого, кроме сообщений из открытых источников", – добавила она.
Путин 21 сентября заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России, 30 сентября он подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
На данный момент США не видят признаков того, что Путин готовит ядерное оружие к удару, заявили в Белом доме 3 октября.
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие, но не исключил такой возможности.
3 октября британская газета The Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что в НАТО считают, что президент Путин, вероятно, намерен продемонстрировать готовность применить оружие массового поражения, проведя испытания ядерного оружия вблизи границы Украины.