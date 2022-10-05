НАТО не видит изменений в ядерной позиции РФ, "но сохраняет бдительность" – Reuters

Он заявил, что в НАТО не видели "никаких изменений в ядерной позиции России, но НАТО и союзники сохраняют бдительность".
Собеседник СМИ обратил внимание, что в новой концепции НАТО, принятой в этом году, указано, что расширение Россией "новых и разрушительных систем нанесения ударов с двойным потенциалом и демонстративное использование ядерного оружия в качестве принуждения" является вызовом безопасности и интересам НАТО.
Комментарий представителя НАТО был обнародован после сообщений западных СМИ о том, что НАТО считают, что президент России Владимир Путин, вероятно, намерен продемонстрировать готовность применить оружие массового поражения, проведя испытание ядерного оружия вблизи границы Украины. В Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины считают, что Россия показательно демонстрирует оружие "судного дня", чтобы склонить Украину к переговорам на условиях Кремля.
Путин 21 сентября заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России, 30 сентября он подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
22 сентября издание The Washington Post сообщило: между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины. Государственный секретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.
На данный момент США не видят признаков того, что Путин готовит ядерное оружие к удару, заявили в Белом доме 3 октября.
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие, но не исключил такой возможности.