НАТО не видит изменений в ядерной позиции РФ, "но сохраняет бдительность" – Reuters

По словам неназванного чиновника НАТО, в Альянсе наблюдают за ядерной позицией России Фото: ЕРА

Он заявил, что в НАТО не видели "никаких изменений в ядерной позиции России, но НАТО и союзники сохраняют бдительность".

Собеседник СМИ обратил внимание, что в новой концепции НАТО, принятой в этом году, указано, что расширение Россией "новых и разрушительных систем нанесения ударов с двойным потенциалом и демонстративное использование ядерного оружия в качестве принуждения" является вызовом безопасности и интересам НАТО.

Комментарий представителя НАТО был обнародован после сообщений западных СМИ о том, что НАТО считают, что президент России Владимир Путин, вероятно, намерен продемонстрировать готовность применить оружие массового поражения, проведя испытание ядерного оружия вблизи границы Украины. В Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины считают, что Россия показательно демонстрирует оружие "судного дня", чтобы склонить Украину к переговорам на условиях Кремля.