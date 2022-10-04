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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов: Путин – между молотом и двумя наковальнями. Карфаген должен быть разрушен

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План спасения для Путина (на фото) аннексия, ядерный шантаж, принуждение к миру, отметил Данилов
План спасения для Путина (на фото) – аннексия, ядерный шантаж, принуждение к миру, отметил Данилов
Фото: EPA

Так называемая "частичная" мобилизация в России действует как "механизм дестабилизации РФ".

Такое мнение 4 октября в Twitter высказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

"[Президент России Владимир] Путин – между молотом и двумя наковальнями: ударами ВСУ, протестами в РФ и давлением Запада. План спасения – аннексия, ядерный шантаж, принуждение к миру, – написал секретарь СНБО Украины. – Но есть нюанс: мы не шутили, что мы никогда не сдадимся. Карфаген должен быть разрушен".

В России в рамках "частичной" мобилизации уже призваны более 200 тыс. человек, сообщил 4 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Из России с начала мобилизации уехали около 700 тыс. граждан, рассказал Forbes собеседник в администрации президента РФ.

Контекст:

21 сентября Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".

После объявления Путиным мобилизации в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с ФинляндиейМонголиейКазахстаномГрузией.

Количество россиян, бежавших от мобилизации из страны, превысило количество российских сил, развернутых у границы Украины в феврале, незадолго до полномасштабного вторжения, заявили в британской разведке 29 сентября.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 21 сентября подчеркнул, что никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора России не повлияют на готовность Украины бороться за свою свободу. "Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю", – заявил он.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, ядерное оружие, протесты, СНБО, мобилизация, аннексия, ВСУ, шантаж, война России против Украины, президент, Алексей Данилов, давление
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