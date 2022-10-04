Данилов: Путин – между молотом и двумя наковальнями. Карфаген должен быть разрушен

План спасения для Путина (на фото) – аннексия, ядерный шантаж, принуждение к миру, отметил Данилов Фото: EPA

Такое мнение 4 октября в Twitter высказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

"[Президент России Владимир] Путин – между молотом и двумя наковальнями: ударами ВСУ, протестами в РФ и давлением Запада. План спасения – аннексия, ядерный шантаж, принуждение к миру, – написал секретарь СНБО Украины. – Но есть нюанс: мы не шутили, что мы никогда не сдадимся. Карфаген должен быть разрушен".

Мобілізація діє як механізм дестабілізації рф. путін – між молотом і двома ковадлами: ударами ЗСУ, протестами на рф і тиском Заходу. План «порятунку» – анексія, ядерний шантаж, примус до миру. Але є нюанс: ми не жартували, що ми ніколи не здамося, * Карфаген має бути зруйнований. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) October 4, 2022

В России в рамках "частичной" мобилизации уже призваны более 200 тыс. человек, сообщил 4 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Из России с начала мобилизации уехали около 700 тыс. граждан, рассказал Forbes собеседник в администрации президента РФ.