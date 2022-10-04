Данилов: Путин – между молотом и двумя наковальнями. Карфаген должен быть разрушен

Такое мнение 4 октября в Twitter высказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
"[Президент России Владимир] Путин – между молотом и двумя наковальнями: ударами ВСУ, протестами в РФ и давлением Запада. План спасения – аннексия, ядерный шантаж, принуждение к миру, – написал секретарь СНБО Украины. – Но есть нюанс: мы не шутили, что мы никогда не сдадимся. Карфаген должен быть разрушен".
Мобілізація діє як механізм дестабілізації рф. путін – між молотом і двома ковадлами: ударами ЗСУ, протестами на рф і тиском Заходу. План «порятунку» – анексія, ядерний шантаж, примус до миру. Але є нюанс: ми не жартували, що ми ніколи не здамося, * Карфаген має бути зруйнований.— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) October 4, 2022
В России в рамках "частичной" мобилизации уже призваны более 200 тыс. человек, сообщил 4 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Из России с начала мобилизации уехали около 700 тыс. граждан, рассказал Forbes собеседник в администрации президента РФ.
21 сентября Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".
После объявления Путиным мобилизации в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с Финляндией, Монголией, Казахстаном, Грузией.
Количество россиян, бежавших от мобилизации из страны, превысило количество российских сил, развернутых у границы Украины в феврале, незадолго до полномасштабного вторжения, заявили в британской разведке 29 сентября.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 21 сентября подчеркнул, что никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора России не повлияют на готовность Украины бороться за свою свободу. "Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю", – заявил он.