С начала мобилизации из России уехали около 700 тыс. граждан – Forbes

По разным оценкам, из России с 21 сентября уехали от 700 тыс. до 1 млн человек Фото: EPA

При этом собеседник издания подчеркнул, что подсчитать, какое количество уехавших покидают страну с туристическими целями, не представляется сейчас возможным.

При этом другой собеседник, знакомый с кремлевскими оценками, рассказал, что с начала мобилизации из России уехал почти 1 млн человек.

До сих пор в СМИ появлялись разрозненные оценки числа уехавших, которые озвучивали различные принимающие страны. Так, 4 октября глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов сообщил, что с 21 сентября в страну въехали 200 тыс. граждан России, выехали из страны за этот период 147 тыс. россиян.

МВД Грузии сообщало, что за неделю в страну приехали 53 тыс. россиян, а ежедневно границу переходят 10 тыс. человек, что на 40–45% больше, чем до 21 сентября.