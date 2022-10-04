С начала мобилизации из России уехали около 700 тыс. граждан – Forbes

При этом собеседник издания подчеркнул, что подсчитать, какое количество уехавших покидают страну с туристическими целями, не представляется сейчас возможным.
При этом другой собеседник, знакомый с кремлевскими оценками, рассказал, что с начала мобилизации из России уехал почти 1 млн человек.
До сих пор в СМИ появлялись разрозненные оценки числа уехавших, которые озвучивали различные принимающие страны. Так, 4 октября глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов сообщил, что с 21 сентября в страну въехали 200 тыс. граждан России, выехали из страны за этот период 147 тыс. россиян.
МВД Грузии сообщало, что за неделю в страну приехали 53 тыс. россиян, а ежедневно границу переходят 10 тыс. человек, что на 40–45% больше, чем до 21 сентября.
21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".
После объявления Путиным мобилизации в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с Финляндией, Монголией, Казахстаном, Грузией.
Количество россиян, бежавших от мобилизации из страны, превысило количество российских сил, развернутых у границы Украины в феврале, незадолго до полномасштабного вторжения, заявили в британской разведке 29 сентября.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 21 сентября подчеркнул, что никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора России не повлияют на готовность Украины бороться за свою свободу. "Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю", – заявил он.