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В Молдове опровергли информацию российских СМИ об объявлении мобилизации

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В министерстве призвали брать информацию только из надежных и официальных источников
В министерстве призвали брать информацию только из надежных и официальных источников
Фото: depositphotos.com

Информация из российских средств массовой информации о том, что президент Молдовы Майя Санду готовится объявить мобилизацию, является ложной. Об этом заявила пресс-служба минобороны Молдовы 3 октября.

В ведомстве отметили, что в соответствии с законом мобилизация начинается с объявлением осадного или военного положения.

"Парламент Республики Молдова объявляет мобилизацию по представлению Высшего совета безопасности, а президент Республики Молдова может объявить по согласию парламента частичную или общую мобилизацию. В Республике Молдова нет осадного положения и нет предпосылок для объявления мобилизации", – отметили в пресс-службе.

В министерстве также призвали брать информацию только из надежных и официальных источников.

Контекст:

Весной, на фоне войны России против Украины, в Приднестровье произошло несколько взрывов, после которых президент Молдовы Майя Санду созвала Высший совет безопасности страны и заявила, что в эскалации в Приднестровье замешаны силы, которые выступают за войну.

В апреле Санду признала, что вооруженные силы Молдовы в упадке. Она анонсировала модернизацию армии и укрепление обороноспособности страны. В сентябре она заявила, что незаконное присутствие войск РФ в Приднестровском регионе нарушает нейтралитет Молдовы и увеличивает риски для безопасности.

19 сентября министерство обороны Молдовы заявило, что в Молдове состоялась церемония открытия учений "Огненный щит – 2022", в которых приняли участие военнослужащие Молдовы, Румынии и США.

26 сентября советник президента Молдовы по вопросам безопасности Дорин Речан отметил, что в современных условиях Молдова должна повышать свой оборонный потенциал и больше не рассчитывать только на свой нейтралитет.

Теги: Россия, СМИ, Молдова, мобилизация, Минобороны, парламент, закон, президент, безопасность, Майя Санду
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