В Молдове опровергли информацию российских СМИ об объявлении мобилизации

В министерстве призвали брать информацию только из надежных и официальных источников Фото: depositphotos.com

В ведомстве отметили, что в соответствии с законом мобилизация начинается с объявлением осадного или военного положения.

"Парламент Республики Молдова объявляет мобилизацию по представлению Высшего совета безопасности, а президент Республики Молдова может объявить по согласию парламента частичную или общую мобилизацию. В Республике Молдова нет осадного положения и нет предпосылок для объявления мобилизации", – отметили в пресс-службе.

В министерстве также призвали брать информацию только из надежных и официальных источников.