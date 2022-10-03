В Молдове опровергли информацию российских СМИ об объявлении мобилизации

В ведомстве отметили, что в соответствии с законом мобилизация начинается с объявлением осадного или военного положения.
"Парламент Республики Молдова объявляет мобилизацию по представлению Высшего совета безопасности, а президент Республики Молдова может объявить по согласию парламента частичную или общую мобилизацию. В Республике Молдова нет осадного положения и нет предпосылок для объявления мобилизации", – отметили в пресс-службе.
В министерстве также призвали брать информацию только из надежных и официальных источников.
Весной, на фоне войны России против Украины, в Приднестровье произошло несколько взрывов, после которых президент Молдовы Майя Санду созвала Высший совет безопасности страны и заявила, что в эскалации в Приднестровье замешаны силы, которые выступают за войну.
В апреле Санду признала, что вооруженные силы Молдовы в упадке. Она анонсировала модернизацию армии и укрепление обороноспособности страны. В сентябре она заявила, что незаконное присутствие войск РФ в Приднестровском регионе нарушает нейтралитет Молдовы и увеличивает риски для безопасности.
19 сентября министерство обороны Молдовы заявило, что в Молдове состоялась церемония открытия учений "Огненный щит – 2022", в которых приняли участие военнослужащие Молдовы, Румынии и США.
26 сентября советник президента Молдовы по вопросам безопасности Дорин Речан отметил, что в современных условиях Молдова должна повышать свой оборонный потенциал и больше не рассчитывать только на свой нейтралитет.