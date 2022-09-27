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Молдова больше не может рассчитывать только на нейтралитет – советник президента

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В конституции Молдовы сказано о нейтралитете
В конституции Молдовы сказано о нейтралитете
Фото: pixabay.com

В современных условиях Молдова должна повышать свой оборонный потенциал и больше не рассчитывать только на свой нейтралитет. Об этом заявил 26 сентября советник президента по вопросам безопасности Дорин Речан, сообщают "Молдавские ведомости" со ссылкой на агентство "Инфотаг" (новость там доступна по подписке).

Он считает, что Молдова больше не может полагаться исключительно на инструменты внешней политики, одним из которых является нейтральный статус страны.

Советник президента отметил, что в этом вопросе следует добиваться "осознанной поддержки граждан", и "общество должно понять, что это критически важно для выживания государства".

Ст. 11 конституции Молдовы гласит, что республика "провозглашает свой постоянный нейтралитет" и "не допускает размещения на своей территории вооруженных сил других государств".

Контекст:

Весной, на фоне войны России против Украины, в Приднестровье произошло несколько взрывов, после которых президент Молдовы Майя Санду созвала Высший совет безопасности страны и заявила, что в эскалации в Приднестровье замешаны силы, которые выступают за войну.

В апреле Санду признала: вооруженные силы Молдовы в упадке. Она анонсировала модернизацию армии и укрепление обороноспособности страны.

В сентябре Санду заявила, что незаконное присутствие войск РФ в Приднестровском регионе нарушает нейтралитет Молдовы и увеличивает риски для безопасности.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: конституция, Молдова, оборона, политика, советник, президент, безопасность
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