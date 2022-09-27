Молдова больше не может рассчитывать только на нейтралитет – советник президента

Он считает, что Молдова больше не может полагаться исключительно на инструменты внешней политики, одним из которых является нейтральный статус страны.

Советник президента отметил, что в этом вопросе следует добиваться "осознанной поддержки граждан", и "общество должно понять, что это критически важно для выживания государства".

Ст. 11 конституции Молдовы гласит, что республика "провозглашает свой постоянный нейтралитет" и "не допускает размещения на своей территории вооруженных сил других государств".